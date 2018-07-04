Путин освободил от НДФЛ доходы граждан от реализации бытовой макулатуры

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных от реализации бытовой макулатуры.

Документ включает в перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, доходы, полученные от реализации макулатуры, образующейся у физических лиц в быту и принадлежащей им на праве собственности.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.