Путин подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора в колонии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии, документ опубликован вечером во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления, а также на осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена лишением свободы.

Повышающий коэффициент также не будет применяться во время нахождения осужденного в штрафном либо дисциплинарном изоляторе.