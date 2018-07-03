Школьник, сдавший ЕГЭ на 400 баллов, рассказал о подготовке к экзаменам

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Выпускник московской школы № 179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал РИА Новости, как ему удалось достичь такого результата.

Молодой человек отметил хорошую школьную подготовку к госэкзаменам. В частности, сдать математику, русский язык и химию ему помог опыт участия в олимпиадах.

"По биологии я был не так уверен в себе и поэтому последний месяц ходил к репетитору — возможно, это было скорее для самоуспокоения, но помогло же", — сказал выпускник.

При этом молодой человек отметил в интервью RT, что помимо четырех экзаменов, за каждый из которых он получил 100 баллов, сдавал еще два.

"Всего я сдавал шесть экзаменов. Физику я сдал на 98 баллов и на 83 балла информатику", — заявил Руслан.

При этом он добавил, что экзамен по информатике был первым и это очень ему помогло. По его словам, он не ходил на пробные экзамены, и то, что он сумел прочувствовать формат ЕГЭ, позволило ему меньше волноваться во время оставшихся выпускных испытаний.

Отвечая на вопрос о том, верится ли ему в результат, Руслан ответил, что "честно говоря, думал, что портал госуслуг сломался и несколько раз подряд присылал мне сотки".

Поступление в вуз

Молодой человек рассказал, в одиннадцатом классе решил поступить факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, и это стимулировало его сдать экзамены на отлично.

Также выпускник отметил, что собирается подавать документы в МФТИ. "Но туда мне засчитывают экзамены по результатам олимпиад, так что я бы не стал только по этому поводу так волноваться", — сказал Салимгареев.

Процент стобалльников растет

Руслан отметил, что ему нравится открывать что-то новое. Он выразил надежду, что станет исследователем, ученым, научным сотрудником.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что по сравнению с результатами прошлого года средний балл ЕГЭ увеличился.

Также он отметил, что увеличился процент высокобалльников — выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ.

Кроме того, по его словам, снизилось количество выпускников, набравших минимальный балл: 0,57% в 2017 году, 0,42% — в 2018.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдали около 730 тысяч человек.