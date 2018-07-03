Железнодорожники помогли вернуть иностранному болельщику забытые деньги

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) помогли вернуть иностранному болельщику 1,6 тысячи долларов, забытые в бесплатном поезде, прибывшем с матча Чемпионата мира по футболу из Казани в Москву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании Анастасия Федорова.

"Сегодня утром на Казанский вокзал столицы прибыл поезд, который привез болельщиков из Казани. Уже после того, как все пассажиры покинули поезд и отправились в город, при обходе вагона проводником в одном из купе были найдены деньги в размере 1640 долларов США", — рассказали в ФПК во вторник.

Об этой находке было сразу же сообщено в полицию и на диспетчерский пункт. Старшим наряда сопровождения полиции денежные средства были переданы в ДЧ ЛУ МВД России на станции Москва – Рязанская.

"Сотрудники "Федеральной пассажирской компании", сверившись со списком пассажиров, проезжавших в данном купе, связались с иностранными болельщиками. Оказалось, что деньги в поезде забыл гражданин Аргентины господин Мартин. Денежные средства были возвращены ему в полном объеме в присутствии переводчика", — сообщили в компании.

ФПК, добавила Федорова, надеется, что болельщики из других стран, еще не раз вернутся в Россию, воспользуются поездами дальнего следования для путешествия по стране, и расскажут своим соотечественникам о том, как хорошо они провели время на Чемпионате мира по футболу в России, и какие прекрасные впечатления и воспоминания об этом они сохранят на всю жизнь.

С 12 июня холдингом "РЖД" уже отправлено 580 дополнительных бесплатных поездов для болельщиков, которые перевезли свыше 250 тысяч человек. Во вторник, 3 июля, поезда перевезут еще более 8 тысяч болельщиков из Москвы, Саранска, Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. Ранее пик перевозок болельщиков пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тысяч болельщиков.