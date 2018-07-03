В Москве стартовал третий этап проекта "Списанные книги"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Третий этап проекта "Списанные книги" стартовал в Москве во вторник, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Он отметил, что за первые два этапа акции москвичи забрали домой свыше 381 тысячи книг. "Мы даем списанным книгам вторую, третью, а то и пятую жизнь", — отметил он.
По данным департамента культуры, за время реализации проекта, начатого в декабре 2016 года, постоянными читателями библиотек стали 2,1 тысячи жителей Москвы, на портале списанные-книги.рф зарегистрировались 34,5 тысяч пользователей.