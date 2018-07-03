Московский школьник, получивший 400 баллов за ЕГЭ, сдавал еще два экзамена

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике. Архивное фото

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев рассказал RT, что помимо четырех экзаменов, за каждый из которых он получил 100 баллов, сдавал еще два.

"Всего я сдавал шесть экзаменов. Физику я сдал на 98 баллов и на 83 балла информатику", — рассказал Руслан.

При этом он добавил, что экзамен по информатике был первым и это очень ему помогло. По его словам, он не ходил на пробные экзамены, и то, что он сумел прочувствовать формат ЕГЭ, позволило ему меньше волноваться во время оставшихся выпускных испытаний.

Сейчас Руслан намерен поступать на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, также он планирует подавать документы в МФТИ.

"Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я думаю, что стану исследователем, учёным, научным сотрудником", — отметил Руслан.