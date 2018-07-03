МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Законопроект о праве кассиров кинотеатров требовать паспорт у покупателей билетов будет реализуем на практике, однако проверять документы кассиры будут только в случае сомнений по поводу возраста посетителей, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.

Законопроект также предусматривает, что запрещенная для несовершеннолетних информационная продукция не допускается к распространению в организациях, предназначенных для детей. При этом проект закона предусматривает, что закон субъекта РФ может на своем уровне определяет параметры такого ограничения.

"Вполне (будет исполняться на практике). А почему нет? Мы же уже вменили в обязанность барменам проверять паспорт, если у них есть подозрения. Там же не обязательно у каждого проверять. Если идет ребенок 6 лет, то видно, что ему 6, а не 16. Но когда подросток идет, которому то ли 14, то ли 16, если есть сомнения, тогда будем проверять паспорт… А маленьких детей, конечно, никто проверять не будет", — сказала Драпеко РИА Новости.

Она также сообщила, что комитет Госдумы по культуре предложил ко второму чтению ряд поправок, уточняющих законопроект.

"Они (поправки) касаются того, чтобы определить точнее, что, например, является детским учреждением. Там в глоссарии не все понятно. Концепция сегодня принята. Дальше будет уточнение… Там есть споры, кто должен выступать от имени ребенка в защиту его интересов и еще кое-какие разночтения. Но в целом все согласились, что это очень нужно. Этот законопроект поддержали все фракции", — добавила депутат.