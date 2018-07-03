Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, рассказал о подготовке к экзаменам

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал РИА Новости, что собирается поступать на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, и что сначала не поверил, увидев результаты на портале госуслуг.
"К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии, а по биологии я был не так уверен в себе и поэтому последний месяц ходил к репетитору — возможно, это было скорее для самоуспокоения, но помогло же. Мне было важно так хорошо сдать экзамены, потому что в 11 классе мне захотелось поступить на ФББ МГУ (факультет биоинженерии и биоинформатики), там нужно будет сдать экзамен по математике, но после математического класса его хорошо сдать не очень сложно", — сказал Салимгареев.
А отвечая на вопрос о том, верится ли ему вообще в результат, выпускник школы ответил, что "честно говоря, я думал, что портал госуслуг сломался и несколько раз подряд присылал мне сотки".