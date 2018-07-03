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Общество

Московский школьник впервые сдал ЕГЭ на 400 баллов

(обновлено: 17:49 03.07.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Выпускник из Москвы впервые набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене, сдав четыре предмета на высший балл. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

Сергей Кравцов. Архивное фото
© Пресс-служба Рособрнадзора
Рособрнадзор подвел итоги кампании ЕГЭ-2018
По его словам, ученик московской школы №179 Руслан Салимгареев сдавал русский язык, профильную математику, биологию и химию. На всех экзаменах он получил максимальные сто баллов.

Кравцов добавил, что в этом нет ничего удивительного. Он уверен, что такие дети будут появляться и в будущем.

По данным ведомства, за время проведения ЕГЭ уже был такой случай: в 2013 году выпускник из Кирова набрал 100 балов по русскому языку, химии, физике и биологии.

Директор школы 179 Павел Якушкин рассказал, что Руслан Салимгареев неоднократно побеждал на Всероссийских олимпиадах школьников.

"Замечательный парень, у него десять грамот, победитель и призер по самым разным предметам за три года. И астрономия, и математика, и физика, и биология, и так далее", — сказал директор.

"Думал, что портал сломался"

Сам Руслан Салимгареев рассказал РИА Новости, что сначала не поверил в то, что набрал максимальный балл на всех экзаменах.

"Честно говоря, я думал, что портал госуслуг сломался и несколько раз подряд присылал мне сотки", — сказал он.

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Более 70% учителей считают, что увеличивать число предметов ЕГЭ не нужно
По его словам, теперь он собирается поступить на  факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова.

"К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии, а по биологии я был не так уверен в себе и поэтому последний месяц ходил к репетитору — возможно, это было скорее для самоуспокоения, но помогло же. Мне было важно так хорошо сдать экзамены, потому что в 11-м классе мне захотелось поступить на ФББ МГУ, там нужно будет сдать экзамен по математике, но после математического класса его хорошо сдать не очень сложно", — рассказал Салимгареев.

Он также собирается подавать документы в МФТИ. "Но туда мне засчитывают экзамены по результатам олимпиад, так что я бы не стал только по этому поводу так волноваться", — добавил выпускник.

Итоги ЕГЭ

В этом году основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. Экзамены сдавали около 730 тысяч человек.

Факультет журналистики МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рособрнадзор рассказал выпускникам, как правильно выбрать вуз
Как рассказал Кравцов, средний балл в этом году увеличился. По русскому языку он составил 70,93, что сопоставимо с прошлым годом (69 баллов), по географии — 56 баллов, по информатике — 58,5 (в прошлом году был немного выше — 59).

Кроме того, увеличился процент выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов. 

"Высокобалльники — 25% в прошлом году и 26,7% — в этом", — сказал глава Рособрнадзора, отметив, что количество стобалльников в этом году выросло более чем на тысячу человек — с 5062 до 6136.

При этом, добавил Кравцов, снизилось количество выпускников, набравших минимальный балл: 0,42% против 0,57% в прошлом году.

Было и меньше случаев удаления с экзамена: за телефоны удалили 478 человек, за шпаргалки — 463.

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