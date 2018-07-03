В Москве появились площадь Академика Басова и сквер Мандельштама

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Москвы назвали площадь на юго-западе столицы в честь академика Николая Басова и сквер в ЦАО в честь поэта Осипа Мандельштама, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

Третьего июля президиум правительства Москвы принял постановление "О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы".

"В память о физике, лауреате Нобелевской премии Николае Геннадиевиче Басове (1922-2001) площади, образованной пересечением улицы Дмитрия Ульянова с улицей Вавилова (ЮЗАО), присвоено наименование – площадь Академика Басова", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Басов является одним из основоположников квантовой электроники. В 1964 году ему – вместе с американским физиком Чарльзом Таунсом – была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе. Басов разработал физические основы создания квантовых стандартов частоты, выдвинул идеи нового применения лазеров в оптоэлектронике, выступал инициатором многих исследований по нелинейной оптике.

Кроме того, проектируемому проезду №683, расположенному в районе Силино (ЗелАО), присвоено наименование "улица Конструктора Лукина" в память об ученом-конструкторе Федоре Лукине, отмечается в материалах. Лукин участвовал в создании отечественной радиолокации и противоракетного щита страны. Он является первопроходцем в области отечественной микроэлектроники.

Также в память о русском поэте XX века Осипе Мандельштаме скверу, расположенному в Басманном районе по улице Забелина рядом с домом 3, строение 8, вблизи пересечения со Старосадским переулком, присвоено наименование "сквер Мандельштама", говорится в сообщении.