Спасенные от браконьеров моржи отправились в дельфинарий на Черном море

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шесть спасенных от браконьеров тихоокеанских моржей отправились жить в Утришский дельфинарий на Черном море, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Алексей Суров.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче институту шести тихоокеанских моржей.

"Эти детеныши моржей были изъяты у браконьеров. По закону их должны были либо уничтожить, либо выпустить в море. Решили, что это не очень гуманно и поэтому они были переданы в наш дельфинарий на Черном море", – сказал Суров.

По его словам, моржи были переправлены с Дальнего Востока специальным авиарейсом, выкормлены и стали работать в дельфинарии.

"Они уже большие: тогда были по 60 килограммов, а теперь уже почти под 300", – рассказал Суров.