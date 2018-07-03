Пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках

Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина

Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 1 августа все пенсионеры из Москвы и Подмосковья, а также некоторые льготники смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Соответствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как отметили в пресс-службе, оно связано с многочисленными обращениями граждан.

"Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК", — сказал Собянин, которого цитирует пресс-служба.

По данным мэрии, правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек — 1,6 миллиона жителей столицы и 1,2 миллиона — области.

Кому положен бесплатный проезд

Помимо пенсионеров, бесплатно ездить на электричках смогут и льготники:

почетные доноры СССР, России и Москвы;

родители и законные представители детей-инвалидов,

один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования — до 23 лет;

один из родителей в многодетной семье;

один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;

приемные родители — участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов.

Совместное решение

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение ближайшего месяца столичные власти вместе с Центральной пригородной пассажирской компанией и Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией проведут всю необходимую подготовительную работу по введению бесплатного проезда.

"Решение по предоставлению бесплатного проезда в пригородных электричках поможет пенсионерам в ряде случаев отказаться от поездок на личных авто. Возможно, это несколько уменьшит количество пробок на дорогах", — написал мэр в блоге

Кроме того, добавил он, вместе с властями Подмосковья планируется улучшить движение автобусов от железнодорожных платформ до садоводческих товариществ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это решение позволило выполнить просьбы населения.

"Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха — важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта", — сказал он.

Московские центральные диаметры

В конце прошлого года столичные власти объявили, что разрабатывают проект, согласно которому пригородные электрички, соединяющие разные части Подмосковья, начнут курсировать по "сквозным диаметрам" в центре города.

Предполагается, что такие диаметры будут работать в режиме МЦК.

В стройкомплексе Москвы пояснили, что планируется соединить все девять направлений железной дороги, тем самым обеспечив 17 сквозных маршрутов. Как ожидают в мэрии, это поможет серьезно улучшить ситуацию с пригородным сообщением.