Пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 1 августа все пенсионеры из Москвы и Подмосковья, а также некоторые льготники смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
"Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК", — сказал Собянин, которого цитирует пресс-служба.
По данным мэрии, правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек — 1,6 миллиона жителей столицы и 1,2 миллиона — области.
Кому положен бесплатный проезд
Помимо пенсионеров, бесплатно ездить на электричках смогут и льготники:
- почетные доноры СССР, России и Москвы;
- родители и законные представители детей-инвалидов,
- один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования — до 23 лет;
- один из родителей в многодетной семье;
- один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;
- приемные родители — участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов.
Совместное решение
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение ближайшего месяца столичные власти вместе с Центральной пригородной пассажирской компанией и Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией проведут всю необходимую подготовительную работу по введению бесплатного проезда.
Кроме того, добавил он, вместе с властями Подмосковья планируется улучшить движение автобусов от железнодорожных платформ до садоводческих товариществ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это решение позволило выполнить просьбы населения.
"Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха — важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта", — сказал он.
Московские центральные диаметры
Предполагается, что такие диаметры будут работать в режиме МЦК.