Госдума приняла закон об обязательном восстановлении вырубленных лесов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязательном восстановлении вырубленных, погибших или поврежденных лесов в РФ.

"Этот закон позволит нам сохранить природные богатства России. Мы установили принцип обязательности лесовосстановления для всех видов экономической деятельности, и такое понятие как "безвозвратные потери леса" уйдет в прошлое", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вводит базовый принцип, при котором один гектар вырубки леса равен одному гектару его восстановления. Реализация закона позволит существенно повысить уровень воспроизводства лесов в РФ и качество управления этим процессом, пояснял ранее замглавы МПР Иван Валентик.

"Кумулятивный эффект от принятия этого закона может быть в росте новой отрасли промышленности. Она у нас существует, но я бы ее охарактеризовал как зачаточное состояние, — промышленность, связанная с выращиванием саженцев", — заявил на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

При этом он подчеркнул, что сажать придется саженцы той же породы дерева, что было вырублено. "То есть вместо сибирского кедра ольху не посадишь", — пояснил Иванов.

Обязанность восстанавливать леса будет возложена на лиц, осуществляющих рубки. Исключение предусмотрено для заготовки новогодних елей, заготовки древесины малым бизнесом в лесничествах и лесопарках, а также заготовки для государственных и муниципальных нужд, и гражданами для собственных нужд.

Обязанность по восстановлению леса или лесоразведению вводится также для лиц, которые обратились за переводом земель лесного фонда в земли иных категорий. Восстанавливать леса должны будут и компании, занимающиеся переработкой древесины, геологическим изучением недр, разработкой месторождений, строительством и эксплуатацией линейных объектов, водохранилищ, гидросооружений, портов, причалов.

При этом обязанность по восстановлению леса не будет распространяться на тех, кто использует леса для эксплуатации линейных объектов, геологоразведки и разработки месторождений при осуществлении рубок в границах созданных охранных зон для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

Закон также дополняет Лесной кодекс нормой о землях лесного фонда, в которой дается описание состава лесных и нелесных земель. К лесным будут относиться земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины).

К нелесным относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Ширина просек устанавливается в пределах от 10 до 100 метров.