Собянин отметил сокращение числа ДТП в Москве в 2,5 раза с 2010 года

МОСКВА, 3 июля — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил во вторник Управление ГИБДД по столице, где поздравил личный состав с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения, вручил сотрудникам и коллективам награды города и отметил сокращение числа ДТП в Москве в 2,5 раза за восемь лет.

"Вы стоите на страже безопасности пешеходов, автомобилистов и пассажиров, предупреждаете и пресекаете административные правонарушения. Не всем нравятся камеры фото- и видеофиксации, которые фиксируют огромное количество нарушений, не всем нравится регулирование парковочного пространства, сужение ширины полос, выделение полос для общественного транспорта и целый ряд других мероприятий, которые с одной стороны выглядят не очень комфортными для автомобилистов. С другой стороны, за последние годы количество ДТП уменьшилось в 2,5 раза, и сегодня Москва по безопасности дорожного движения находится на уровне лучших европейских стран, на уровне Берлина, Лондона. В России мы также самый безопасный город", — сказал он.

По словам Собянина, серьезным подспорьем в этой работе стали проект "мобильный инспектор", система фото-и видеофиксации нарушений, работа Ситуационного центра. "Каждый год вы спасаете тысячи жизни людей, защищаете их от травм и инвалидностей. Прошу сотрудников ГИБДД и впредь делать все необходимое для снижения аварийности на столичных дорогах и борьбы с заторами. В свою очередь, правительство Москвы продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой, создавать условия для их эффективной деятельности", — отметил градоначальник.

По данным столичной мэрии, в настоящее время численность сотрудников Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве составляет 6,2 тысяч человек. В среднем на улицах столицы ежедневно несут дежурство более 1 тысячи сотрудников ДПС, их основная функция — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение совершения административных правонарушений.

За последние годы общее количество ДТП в городе сократилось в 2,5 раза — с 609 тыс. в 2010 году до 252 тыс. в 2017 году. Число ДТП с пострадавшими снизилось на 24%, при этом количество погибших уменьшилось на 35%, раненых — на 25%. Кроме того, благодаря современным автоматизированным системам для розыска похищенных транспортных средств по итогам 2017 гола число угнанных автомобилей составило 3955 единиц (снижение в 3 раза с 2010 года), а число разысканных машин — 4693 единиц (119%, с учетом розыска машин, угнанных в прошлые годы).