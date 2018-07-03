Вступили в силу изменения в законе о вождении в пьяном виде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 3 июля в России вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде. Административная ответственность за пьяное вождение грозит при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 3 апреля.

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь дополнительным способом стал анализ крови. При этом документ не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха — 0,16 миллиграмма на литр воздуха.

Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.

По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло свыше 16,2 тысячи аварий с участием пьяных водителей (на 3,4 процента меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысячи человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысячи ДТП.

"Техническая корректировка"

По мнению координатора общества "Синии ведерки" Петра Шкуматова, новые поправки практически ничего не меняют для автовладельцев.

"На самом деле, это правило не меняет ровным счетом ничего, кроме технических моментов, которые позволяли уходить от ответственности в некоторых исключительных случаях. Для водителей ничего не меняется. Это техническая корректировка, которая ни на что ни влияет. Все как было, так и осталось", — сказал Шкуматов.

Он пояснил, что закон приняли для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение.

"Исключительная ситуация, когда человек попадает в бессознательном состоянии после ДТП в больницу и вдруг оказывается, что у него в крови обнаружен алкоголь — вот для таких ситуаций", — рассказал эксперт.

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев пояснил, что для того, чтобы анализ показал 0,3 грамма этилового спирта на литр крови у мужчины весом 70 килограммов, ему нужно выпить пол-литровую бутылку пива крепостью до пяти градусов, бокал вина или стопку водки.

Хамзаев отметил, что в России слишком мягкое наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения и его необходимо ужесточить.

"У нас одно из самых либеральных законодательств в Европе по отношению к пьяным водителям. Приведу пример, если пьяный водитель был лишен прав, через полтора года он идет забирать свои права в ГИБДД, он может прийти в состоянии алкогольного опьянения, и права ему обязаны будут отдать. Это абсурд", — пояснил он.

Ужесточить наказание

В конце мая депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил законодательно приравнять автомобилистов, находившихся в нетрезвом состоянии за рулем и допустивших ДТП со смертельным исходом, к убийцам.

"При этом не должно быть никакой иерархии. Отвечать должен каждый – и полицейский, и чиновник, и рядовой гражданин. Садясь за руль в пьяном виде, водитель становится потенциальным убийцей", — заявил он.

С таким предложением депутат выступил после ДТП в районе Ялты, где нетрезвый старший инспектор ГИБДД выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В аварии погибли женщина и ребенок, еще четыре человека пострадали.

"Необходимо ужесточить ответственность за подобные преступления. Сейчас это от двух до семи лет лишения свободы, тогда как за убийство – от шести до пятнадцати", – сказал Козенко.

Что нового в ПДД

На днях вступили в силу и другие поправки для автомобилистов. Так, согласно новой редакции Правил дорожного движения, усиливаются ограничения на въезд неэкологичного транспорта, для чего вводятся новые дорожные знаки.

Например, цифра "4" на знаке 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" означает запрет въезда для автомобилей класса "Евро" со значениями от нуля до трех. При этом ограничения не распространяются на транспорт полиции, вооруженных сил, пожарной и аварийно-спасательной служб, машины скорой помощи.

Также появится информационная табличка "Экологический класс транспортного средства", которую будут устанавливать в комбинации с другими дорожными знаками.

Контроль за соблюдением знаков будут осуществлять инспекторы и дорожные камеры. Номера машин будут сверять по базе данных МВД, в которой есть данные об экологическом классе транспортных средств.

Кроме того, с июля форма полиса ОСАГО стала единой для бумажной и электронной версии. QR-код представит информацию о транспортном средстве, данные о владельце машины и периоде разрешенной эксплуатации по страховке.