РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Вступили в силу изменения в законе о вождении в пьяном виде

(обновлено: 11:19 03.07.2018)
73050313
© Fotolia / Filippo RomeoВождение в нетрезвом виде. Архивное фотоВождение в нетрезвом виде. Архивное фото
© Fotolia / Filippo Romeo

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 3 июля в России вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде. Административная ответственность за пьяное вождение грозит при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови. 

Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Россияне рассказали, за что их штрафуют чаще всего
Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 3 апреля.

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь дополнительным способом стал анализ крови. При этом документ не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха — 0,16 миллиграмма на литр воздуха.

Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.

По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло свыше 16,2 тысячи аварий с участием пьяных водителей (на 3,4 процента меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысячи человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысячи ДТП.

"Техническая корректировка"

Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Пьяного вычислить легче легкого": вся правда о работе ГИБДД
По мнению координатора общества "Синии ведерки" Петра Шкуматова, новые поправки практически ничего не меняют для автовладельцев.

"На самом деле, это правило не меняет ровным счетом ничего, кроме технических моментов, которые позволяли уходить от ответственности в некоторых исключительных случаях. Для водителей ничего не меняется. Это техническая корректировка, которая ни на что ни влияет. Все как было, так и осталось", — сказал Шкуматов.

Он пояснил, что закон приняли для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение.

"Исключительная ситуация, когда человек попадает в бессознательном состоянии после ДТП в больницу и вдруг оказывается, что у него в крови обнаружен алкоголь — вот для таких ситуаций", — рассказал эксперт.

Место ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте
© Фото : МЧС России по Республике Крым
"Гнал по встречке". Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму
Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев пояснил, что для того, чтобы анализ показал 0,3 грамма этилового спирта на литр крови у мужчины весом 70 килограммов, ему нужно выпить пол-литровую бутылку пива крепостью до пяти градусов, бокал вина или стопку водки.

Хамзаев отметил, что в России слишком мягкое наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения и его необходимо ужесточить.

"У нас одно из самых либеральных законодательств в Европе по отношению к пьяным водителям. Приведу пример, если пьяный водитель был лишен прав, через полтора года он идет забирать свои права в ГИБДД, он может прийти в состоянии алкогольного опьянения, и права ему обязаны будут отдать. Это абсурд", — пояснил он.

Ужесточить наказание

В конце мая депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предложил законодательно приравнять автомобилистов, находившихся в нетрезвом состоянии за рулем и допустивших ДТП со смертельным исходом, к убийцам.

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперты рассказали о средствах борьбы с "беглыми" водителями
"При этом не должно быть никакой иерархии. Отвечать должен каждый – и полицейский, и чиновник, и рядовой гражданин. Садясь за руль в пьяном виде, водитель становится потенциальным убийцей", — заявил он.

С таким предложением депутат выступил после ДТП в районе Ялты, где нетрезвый старший инспектор ГИБДД выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В аварии погибли женщина и ребенок, еще четыре человека пострадали. 

"Необходимо ужесточить ответственность за подобные преступления. Сейчас это от двух до семи лет лишения свободы, тогда как за убийство – от шести до пятнадцати", – сказал Козенко.

Что нового в ПДД

На днях вступили в силу и другие поправки для автомобилистов. Так, согласно новой редакции Правил дорожного движения, усиливаются ограничения на въезд неэкологичного транспорта, для чего вводятся новые дорожные знаки.

Например, цифра "4" на знаке 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" означает запрет въезда для автомобилей класса "Евро" со значениями от нуля до трех. При этом ограничения не распространяются на транспорт полиции, вооруженных сил, пожарной и аварийно-спасательной служб, машины скорой помощи.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
От акцизов до ОСАГО: что изменится в жизни россиян с 1 июля
Также появится информационная табличка "Экологический класс транспортного средства", которую будут устанавливать в комбинации с другими дорожными знаками.

Контроль за соблюдением знаков будут осуществлять инспекторы и дорожные камеры. Номера машин будут сверять по базе данных МВД, в которой есть данные об экологическом классе транспортных средств.

Кроме того, с июля форма полиса ОСАГО стала единой для бумажной и электронной версии. QR-код представит информацию о транспортном средстве, данные о владельце машины и периоде разрешенной эксплуатации по страховке.

Комментировать
Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Владимир Куровский
Что было к тому и вернулись. Зачем вообще этих депутатов держат в думе? Они уже не знают чем заняться. В телефоны сидят играют и в носу ковыряются!
11:48
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
правдоруб правдоруб
А прокуроры и судьи могут рассекать в хламину пьяными.
11:47
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей Цибров
правильная поправка, можно поужинать в ресторане, выпить немного вина или бокал пива и не надо ездить на такси и бросать машину. да и гайцам облом , а то караулят за углом ресторана и ждут смс от официанта, кто выпил и ловить кого надо )))
11:37
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Aleksandr Grinenko
А ведь пьют и убивают людей в основном, не на "Калинах", "Оке" и "Вестах")),, а на "Лексусах, "Мерсах" и "Бэхах" а они не то что ментов))),, а и самого чёрта, не боятся и не признают!)))... Вот о чём не помешало бы подумать, так это о клане неприкосновенных!))).... Ведь они только создают законы))),,, но а выполнять их))),,, это не про них!)).... Ничего личного, всё для "народа"!)).
11:37
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
АЛЕКСАНДР БЕЛЕЦКИЙ
Как говорится, если человек идиот, то это надолго- и никакие изменения ПДД ему не помеха!
11:33
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
pokudov1
Изменения ни о чем
11:24
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Irina Korneva
Я думала им права на месте рвать будут! А тут промили....
11:23
03.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена