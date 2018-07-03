В Самарской области стартовала кругосветка на российских самолетах-амфибиях

САМАРА, 3 июл — РИА Новости. Участникам международной кругосветной экспедиции на уникальных самолетах-амфибиях российского производства, которая стартовала 3 июля с аэродрома "Красный Яр" в Самарской области, предстоит преодолеть маршрут в 11 тысяч морских миль, сообщил журналистам один из участников экспедиции, председатель совета директоров НПО "Аэроволга", пилот-спортсмен Сергей Алафинов.

"Маршрут составляет порядка 11 тысяч морских миль. Вылетаем из Самарской области, идем напрямую через города Урай, Сургут на Норильск, Тикси, там выходим на Северный Ледовитый океан и идем вдоль берега до мыса Шмидта", — сказал Алафинов.

Предполагается, что в районе мыса Шмидта экспедиция повернет на юг, после чего сделает остановку на аэродроме в бухте Провидения. "Здесь мы проходим технические регламенты и уходим на аэропорт Ном (Аляска, США – ред.). Это известный в истории аэропорт, куда летали многие наши полярные летчики", — добавил Алафинов.

Затем участники кругосветки отправятся в Канаду и Гренландию. "Там условия, конечно, тяжелые… Там вечные льды, погода неблагоприятная, но мы рассчитываем не потратить много времени на погоду, а придерживаясь графика, выйти из Гренландии на Исландию", — объяснил пилот-спортсмен.

По его словам, далее маршрут будет пролегать через Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Вернуться в Самарскую область через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары участники экспедиции планируют в середине августа. Всего в рамках экспедиции планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут кругосветки охватывает девять стран.

По данным организаторов экспедиции, в кругосветном перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один "Борей", главная цель кругосветки — участие в международных исследованиях по глобальному изменению климата. Еще одна задача – испытание экипажа и техники в экстремальных условиях. Участники экспедиции также надеются своим перелетом привлечь внимание к российскому Северу, создать задел для развития туризма в этом направлении.