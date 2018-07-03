В Москве завершилась дополнительная высадка роз на клумбах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства продолжает работы по цветочному оформлению Москвы, на сегодняшний день завершена дополнительная высадка роз на клумбах в городе, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

Дополнительно цветами оформили 11 клумб.

"Столичные клумбы, в том числе на Каширском шоссе, проспекте Андропова и Аллее Героев Космоса, а также на территории больницы им. Н.И. Пирогова и НИИ Склифосовского, украсили больше 2,5 тысячи кустарниковых роз различных цветов и оттенков: белые, желтые, красные, кремовые. Отличительная особенность данного сорта растений — длинный и обильный период цветения, яркий аромат. Цветники с многолетними растениями раскинулись на площади 28000 квадратных метров, из них клумбы с розами занимают только 1500 квадратных метров, но именно они самые любимые у москвичей", — сказал Бирюков.

Для того, чтобы в течение всего летнего периода цветники не теряли эстетической привлекательности, проводятся работы по дополнительной высадке многолетних цветов. Уход за растениями продолжается на протяжении всего сезона. Бирюков отметил, что это сложный технологический процесс, требующий от специалистов профильных знаний и опыта.

При благоприятной положительной температуре растения поливают около 150 раз за сезон. Работы проводятся ежедневно в утренние и вечерние часы. "В сухую и жаркую погоду частота поливов увеличивается. Кроме того, на протяжении всего периода цветения особое внимание уделяется почве: ее рыхлят и пропалывают", — добавил заммэра.

На зиму же у многолетников срезают все побеги и листья на высоте от шести до 12 сантиметров от земли.