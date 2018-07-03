В Москве завершилась дополнительная высадка роз на клумбах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства продолжает работы по цветочному оформлению Москвы, на сегодняшний день завершена дополнительная высадка роз на клумбах в городе, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.
"Столичные клумбы, в том числе на Каширском шоссе, проспекте Андропова и Аллее Героев Космоса, а также на территории больницы им. Н.И. Пирогова и НИИ Склифосовского, украсили больше 2,5 тысячи кустарниковых роз различных цветов и оттенков: белые, желтые, красные, кремовые. Отличительная особенность данного сорта растений — длинный и обильный период цветения, яркий аромат. Цветники с многолетними растениями раскинулись на площади 28000 квадратных метров, из них клумбы с розами занимают только 1500 квадратных метров, но именно они самые любимые у москвичей", — сказал Бирюков.
При благоприятной положительной температуре растения поливают около 150 раз за сезон. Работы проводятся ежедневно в утренние и вечерние часы. "В сухую и жаркую погоду частота поливов увеличивается. Кроме того, на протяжении всего периода цветения особое внимание уделяется почве: ее рыхлят и пропалывают", — добавил заммэра.
На зиму же у многолетников срезают все побеги и листья на высоте от шести до 12 сантиметров от земли.