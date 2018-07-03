Медведев утвердил механизм работы единой базы биометрических данных

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов, необходимых для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.
Отмечается, что эти требования распространяются на уполномоченных сотрудников госорганов, банков и других организаций, которые размещают сведения в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации. В соответствии с этими требованиями в качестве идентификатора уполномоченного сотрудника выступает страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России.
"Реализация механизма фиксации действий необходима для обеспечения защиты прав российских граждан при их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и размещении сведений о них в единой биометрической системе, безопасности и исключения рисков совершения мошеннических действий со стороны уполномоченных сотрудников", — говорится в справке к документу.
Кроме того, подписано распоряжение, которым утверждена форма согласия гражданина на обработку сведений, необходимых для его регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, биометрических персональных данных для размещения в единой информационной системе персональных данных.