ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Нацпарк "Бикин" в Приморье включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как существенное расширение объекта "Центральный Сихотэ-Алинь", сообщает во вторник нацпарк.

"Решение приняли 1 июля во время заседания 42-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (Манама, Бахрейн)… Об этом руководству нацпарка сообщил эксперт Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, участник заседания сессии Алексей Буторин", — говорится в сообщении.

"Центральный Сихотэ-Алинь" — это система кластеров особо охраняемых природных территорий. Ее утвердили в ЮНЕСКО в 2004 году, тогда туда вошли Сихотэ-Алинский заповедник и заказник "Горалий". С тех пор экологи пытались придать почетный международный статус бассейну Бикина.

"Одной из главных причин подготовки серийной номинации "Центральный Сихотэ-Алинь" является необходимость обеспечить охрану находящейся на грани исчезновения популяции амурского тигра. Кроме того, кедрово-широколиственный комплекс в среднем и верхнем течении реки Бикин — это, по сути, единственный в мире сохранившийся целостный массив некогда широко распространенной уссурийской тайги… Он поддерживает в естественном состоянии места обитания животных, от благополучного состояния популяций которых зависит судьба коренных жителей бассейна реки Бикин — бикинской группы удэгейцев", — говорится в сообщении на русском сайте ЮНЕСКО.

Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья.