Вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Закон, который вводит административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови, вступает в силу с 3 июля на территории России.

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь наравне с дыхательным тестом факт опьянения водителя может быть установлен по результату анализа крови. По словам координатора общества "Синие ведерки" Петра Шкуматова, данный закон был принят для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение в случае обнаружения у них в крови указанного количества алкоголя.

Документ был подписан президентом РФ 3 апреля 2018 года.

Закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха – 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. Однако теперь вводится показатель опьянения по анализу крови. Ожидается, что принятие закона устранит правовые пробелы законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Как говорится в сопроводительных документах, ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Процедура химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.

По данным ГИБДД, в России в 2017 году с участием пьяных водителей произошло свыше 16,2 тысяч аварий (на 3,4% меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысяч человек. Всего по итогам 2017 года в России зафиксировали 169,5 тысяч ДТП.