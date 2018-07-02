ОНФ предложил поправки в проект по изменению пенсионного законодательства

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты и представители профильных ведомств обсудили предложения правительства по повышению пенсионного возраста на площадке Общероссийского народного фронта.

Участники круглого стола озвучили свои предложения по улучшению подготавливаемых правительством изменений. Так, например, на заседании было предложено расширить понятие "предпенсионного возраста", подкрепив его дополнительными льготами и социальными гарантиями. По оценкам экспертов, понятие "предпенсионного возраста" следует увеличить с двух до пяти лет.

Специалисты также рекомендовали правительству в полтора раза увеличить протяженность "переходного периода" и дать многодетным женщинам право выйти на пенсию досрочно.

Кроме того, при внесении изменений в пенсионное законодательство эксперты призвали учитывать особенности демографии и продолжительности жизни в разных регионах.

Участники мероприятия призвали разработать и принять государственную программу обучения или переподготовки пожилых граждан по актуальным специальностям, а также разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей приглашать на работу россиян старшего поколения.

По мнению экспертов, при внесении изменений в пенсионное законодательство ответственным ведомствам следует обеспечить прозрачное и понятное для населения информационное сопровождение.

В организации отмечают, что все предложения экспертов будут направлены в правительство и Госдуму. Участники дискуссии выразили надежду, что озвученные меры будут учтены при обсуждении законопроекта.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.