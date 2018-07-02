ОНФ предложил поправки в проект по изменению пенсионного законодательства

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты и представители профильных ведомств обсудили предложения правительства по повышению пенсионного возраста на площадке Общероссийского народного фронта.
Специалисты также рекомендовали правительству в полтора раза увеличить протяженность "переходного периода" и дать многодетным женщинам право выйти на пенсию досрочно.
Кроме того, при внесении изменений в пенсионное законодательство эксперты призвали учитывать особенности демографии и продолжительности жизни в разных регионах.
По мнению экспертов, при внесении изменений в пенсионное законодательство ответственным ведомствам следует обеспечить прозрачное и понятное для населения информационное сопровождение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.