Скворцова поручила решить ситуацию с лекарствами в ульяновской больнице

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору и фонду ОМС разобраться с ситуацией в областной больнице Ульяновской области, где якобы все финансирование было направлено на повышение зарплат медикам в ущерб обеспечению медучреждения лекарствами.

В понедельник Скворцова принимает участие в заседании комитета Госдумы по охране здоровья накануне "Правительственного часа", который состоится в нижней палате парламента во вторник. В ходе заседания депутаты сообщили министру о проблеме с лекарственным обеспечением в областной больнице Ульяновской области. По словам депутата Алексея Куринного (КПРФ), избранного от Ульяновской области, в областной больнице региона финансирование было распределено таким образом, что все средства были направлены на повышение зарплат медработникам, отчего пострадало обеспечение учреждения лекарствами.

"В рамках повышения зарплат медикам на лекарства денег практически не осталось. Областная больница, главное учреждение региона, практически в течение трех месяцев работает без лекарств", — сказал депутат.

"Михаил Альбертович (Мурашко, глава Росздравнадзора), вместе с (главой ФФОМС Натальей) Стадченко, фондом (ОМС) — разобраться и мне доложить", — сказала Скворцова.

Она обратила внимание на то, что в целом по стране схема финансирования повышения зарплат медсотрудникам не искажена.

"Если они объясняют, что денег не хватает из-за увеличения зарплаты, значит, куда-то эти деньги деваются", — добавила министр.