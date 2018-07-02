В Совфеде рассказали о планах блокировать украденные телефоны

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рабочая группа экспертного совета при правительстве разработала концепцию контроля абонентских устройств по международным идентификационным номерам (IMEI).

Эксперты предложили вносить в черный список и блокировать украденные и незаконно ввезенные в страну телефоны.

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества одобрила документ.

Одна из авторов концепции Людмила Бокова рассказала, что планируется разработать изменения в действующее законодательство, которые обеспечат функционирование системы IMEI.

По задумке экспертов, в системе контроля должны быть зарегистрированы все абонентские устройства, ввезенные на территорию России или изготовленные внутри страны. Регистрировать устройства смогут импортеры, производители, а также физические лица, приобретающие телефоны за рубежом.

IMEI устройств, которые разрешены для использования в операторских сетях связи, будут вноситься в белый список, а номера похищенных, незаконно ввезенных или блокируемых по запросу правоохранительных органов абонентских устройств — в черный. Таким устройствам будет отказано в обслуживании. Телефоны, приобретенные до введения в действие системы контроля IMEI, получат автоматическую регистрацию.

Борьба с контрафактом и кражами

По словам Боковой, внедрение системы IMEI позволит сократить хищение гаджетов и долю контрафакта, что является особенно актуальным в последнее время. По информации правоохранительных органов за последние три года, каждая третья кража в России связана с хищением абонентских устройств.

По словам сенатора, концепция системы предусматривает, что ее работа предотвратит и нелегальный ввоз в страну мобильных устройств. В настоящее время, сообщила она, контрафакт составляет до 10% рынка абонентских устройств, то есть около 4,7 миллиона штук, причем объем выпадающих доходов при таком импорте составляет 5,8 миллиарда рублей.

Как подчеркнула Бокова, система контроля IMEI уже введена и показала свою эффективность в 31 стране мира, среди которых Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Австралия и другие. Так, в Австралии в первые четыре года работы IMEI количество блокируемых телефонов сократилось в 4 раза.

Предполагается, что проверкой устройств будет заниматься централизованная двухуровневая система, состоящая из центральной базы данных IMEI России и баз данных IMEI операторов связи. Финансироваться ее создание будет за счет негосударственных средств.

МВД и другие силовые ведомства также поддержали концепцию системы IMEI, сказала Бокова. По ее словам, разработкой необходимых законопроектов, в том числе изменений в закон "О связи", а также подзаконных актов займется рабочая группа экспертного совета с участием парламентариев и представителей заинтересованных министерств и ведомств.