МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве умер бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко, сообщил в своем Telegram-канале сын журналиста Антон Кравченко.

Кравченко скончался на 81 году жизни. Отмечается, в последнее время он тяжело болел. О времени и месте прощания будет объявлено позже.

В 1990 году Кравченко стал председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (с 1991 года — Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания — Прим.ред.). В разные годы он занимал пост главного редактора "Строительной газеты" и издания "Труд", а также первого заместителя председателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр". Кроме того, Кравченко с 1989 года возглавлял телеграфное агентство СССР (ТАСС — Прим. ред.).

В 1989-1991 годах Кравченко был народном депутатом СССР. С 1993 года он также работал первым заместителем главного редактора "Российской газеты", а с 1998 по 2003 год руководил официальным печатным органом Федерального собрания "Парламентской газетой".