Московский омбудсмен рассказала о своем состоянии после ДТП

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая на прошлой неделе попала в ДТП, рассказала РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось и она постепенно включается в работу.

Московский омбудсмен повредила позвоночник в результате ДТП, произошедшего в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. В понедельник в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщили, что Потяева остается в медучреждении в состоянии средней степени тяжести.

"Мне чуть-чуть лучше. Уже время прошло. Врачи делают максимально возможное и очень большую помощь оказывают. Операцию на позвоночник делать не будут, решили его сращивать, хотя это тоже довольно долгий и тяжелый процесс", — рассказала Потяева.

Она отметила, что постепенно возвращается к работе. "Я потихоньку включаюсь в работу, все обращения мне будут сюда приносить, и я буду их рассматривать", — рассказала омбудсмен.