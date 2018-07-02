В Тюмени врачи вытащили из-под кожи лица женщины десятисантиметрового червя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Врачи областной клинической больницы №2 (ОКБ №2) в Тюмени извлекли из-под кожи лица женщины десятисантиметрового червя, сообщает клиника в понедельник.

"Жительнице Тюмени врачи ОКБ №2 провели операцию по извлечению десятисантиметрового гельминта (паразитический червь — ред.), который обитал под кожей лица", — говорится в сообщении.

Обнаруженный нитеподобный червь оказался дирофилярием (род круглых червей — ред.). Предполагается, что в организм человека его личинка проникает в месте укуса насекомого. Насекомые в свою очередь заражаются от собак, кошек, некоторых других животных и переносят личинки в своем хоботке. Специалисты отмечают, что такое случается крайне редко. При этом в организме человека дирофилярий не размножается, потому что не превращается в половозрелую особь.

Первым симптомом болезни можно считать появление под кожей или же слизистой оболочкой опухолевидного образования, которое сопровождается покраснением, зудом на этом участке тела. Само образование может не приносить пациенту никаких неприятных ощущений.

Характерный признак заболевания — миграция гельминта, которая внешне отмечается как перемещение образования по телу. Лечение дирофиляриоза — только хирургическое удаление гельминта, уточняет больница.

Чтобы уберечься от возможности заражения при выходе в лесные массивы, на прогулки в парки необходимо использовать средства защиты от комаров — репелленты. В весенне-летний период необходимо проводить обследования в ветеринарных организациях домашних животных, и лечение, если выявляется заражение паразитами.

Чтобы избежать контакта комаров с домашними животными и человеком, рекомендуется защитить помещение с помощью сеток для окон, вентиляционных отверстий, тамбуров, дверей частных домов, отмечает клиника.