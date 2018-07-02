Срок ведения бумажных трудовых книжек не ограничат

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Срок ведения бумажных трудовых книжек не ограничивается после введения их электронных версий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Вопросы электронного кадрового документооборота Минтруд России прорабатывает в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"Эти комплексные вопросы затрагивают интересы и права 58,7 миллиона человек, работающих по найму в юридических лицах, и около 4,7 миллиона юридических лиц. Поэтому работа ведется с участием работодателей и профсоюзов", – цитируют в пресс-службе ведомства слова главы Минтруда.

Топилин сообщил, что министерство прорабатывает тему электронного кадрового документооборота по нескольким направлениям, но первоочередное – подготовка законопроекта об учете данных о трудовой деятельности работников в электронном виде, так называемая электронная трудовая книжка.

При этом, по словам министра, срок ведения бумажных книжек не ограничивается, учитывая различия в характере трудовой деятельности, готовность работодателей и работников, их волеизъявление.

"Если работник согласен на ведение сведений только в электронном виде, работодатель имеет право выдать трудовую книжку на бумажном носителе на хранение работнику и не вести ее в дальнейшем", – заявил Топилин.

"Электронная трудовая книжка основана на имеющейся инфраструктуре и отчетности Пенсионного фонда России. Этот проект предусматривает дополнение информационной системы ПФР с 2020 года данными о трудовой деятельности гражданина – например, сведениями о приеме на работу, переводах, увольнениях работника, его образовании", – рассказал министр.

По его словам, в следующем году предусматривается переходный период, когда работодатели должны будут внести изменения в локальные нормативные акты, подготовить программно-технические средства для подготовки к передаче в ПФР информации в режиме онлайн и проинформировать работников о новых положениях Трудового кодекса.

"Преимущества предлагаемого подхода: сохранность персональных данных в ПФР, снижение издержек работодателя и работника при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации, дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников", – пояснил министр.

Топилин также сообщил, что, по данным социологических исследований, относительно отмены бумажного формата трудовых книжек нет единой позиции. "Предпочтения работающего населения разделились поровну: 49 % выступают за электронную версию трудовых книжек, 51 % являются сторонниками традиционного формата. Среди молодых работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных – за него выступают 60 % работников в возрасте до 35 лет", – рассказал он.

Помимо законопроекта об электронной трудовой книжке Минтруд России ведет работу по формированию подходов и определению сроков для внедрения норм, дающих работодателю право ведения кадрового документооборота в электронном виде.

"С апреля 2018 года Минтруд России совместно с работодателями и профсоюзами начал эксперимент по апробации механизма ведения кадровых документов в электронной форме и взаимодействия с работниками, а также подготовку предложений по оптимизации перечня документов, которые работодатель обязан вести в соответствии с законодательством. Завершение эксперимента планируется в ноябре 2018 года", – уточнил министр.

Как рассказал Топилин, по итогам эксперимента будут подготовлены предложения и определены этапы внедрения соответствующих норм. В эксперименте принимают участие такие крупные компании, как АО "Северсталь Менеджмент", ООО "СИБУР", ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, ПАО "Мечел", ОАО "Российские железные дороги", ПАО "АВТОВАЗ" и другие, представители банковского сектора – ПАО "РОСБАНК", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "Газпромбанк".

Кроме того, по словам министра, прорабатываются предложения по механизму электронного обмена данными между работодателями и инспекциями по труду (электронный надзор).

Минтруд также перечислил составленные при подготовке предложений по применению цифровых технологий в сфере труда принципы: работник не должен нести расходы, связанные с ведением в организации документов только в электронном виде; не должны быть снижены гарантии работников и допускаться дискриминация, то есть ограничения приема на работу в зависимости от наличия электронных устройств у гражданина.

"При этом работодатель самостоятельно принимает решение, в какой форме ведутся кадровые документы, то есть ему предоставляется право, а не вводится обязанность ведения кадровых документов в электронном виде", – отметил Топилин.