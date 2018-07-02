Васильева назвала компьютерную зависимость общемировой проблемой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Компьютерная зависимость стала общемировой проблемой, постоянное использование гаджетов мешает развитию, считает министр просвещения Ольга Васильева.

"Способность в этих гаджетах жить, она мешает во многом и продвижению, в том числе, вперед… Эта компьютерная привязанность, она становится проблемой общемировой", — сказала Васильева в интервью телеканалу "Спас".

Также она привела в пример ограничительные меры в европейских странах. "Вы посмотрите, как довольно жестко многие европейские страны к этому подходят. Допустим, Франция говорит… о запрете мобильных телефонов в школах. На некоторых землях в Германии детям запрещено ими пользоваться до восьми лет, австрийская система, ну и так далее", — заключила министр.