Правительство одобрило проект о совершенствовании системы ОСАГО

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Правительство РФ ободрило законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и решило внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Целью законопроекта является приведение законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствие с другими федеральными законами с учетом правоприменительной практики.

Как отмечалось ранее, законопроект предлагает снять запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. Для повышения эффективности контроля за исполнением владельцами транспортных средств, пересекающих государственную границу РФ, своей обязанности по страхованию гражданской ответственности предусматривается ввести обязанность предъявлять для проверки сотрудникам таможенных органов страховой полис обязательного страхования либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.

Предлагается также уточнить перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При этом не допускается предъявление такого требования к виновному в дорожно-транспортном происшествии пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате ДТП, а также к его родственникам и наследникам.

Кроме того, страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронных документов. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии ГК РФ. При этом исключается система двойного учета страховых полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчетности страховщиков. Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера. Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты.