Полицейские в Москве вернули австралийцу чемодан, забранный другим туристом

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Столичные полицейские вернули австралийцу чемодан, который по ошибке забрал из гостиницы гражданин Саудовской Аравии, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как пояснили в МВД, правоохранители получили от представителя гостиницы сообщение о том, что один из постояльцев, гражданин Австралии, не может найти свой чемодан. Полицейские установили, что в той же гостинице проживал гражданин Саудовской Аравии, который уже выехал. Сотрудники полиции связались с коллегами в аэропорту и попросили проверить его багаж.

В ходе проверки оказалось, что чемодан гражданина Саудовской Аравии очень похож на чемодан австралийца и что он был взят по ошибке, отмечается в сообщении.

"В настоящий момент сотрудники полиции вернули туристу из Австралии принадлежащее ему имущество. Иностранец поблагодарил столичных полицейских за оказанную ему помощь и профессиональную работу", — добавили в МВД.