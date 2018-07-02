Керимов получил назад паспорт и вернулся в Россию

ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский сенатор Сулейман Керимов получил назад паспорт РФ и вернулся в Россию после снятия с него обвинений в отмывании денег и укрывании от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в канцелярии РФ в южном французском городе Вильфранш-сюр-Мер.

"На прошлой неделе был суд, с него сняли обвинения. В пятницу ему должны были вернуть паспорт, и он должен был вернуться в Россию. Он уже в России", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что залог, который был внесён за Керимова, будет возвращён ему позже.

Помощник сенатора Алексей Красовский сообщил РИА Новости, что с ноября прошлого года Керимов выезжал из Франции в Россию 10 раз.

"За все время он выезжал в Россию 10 раз по разрешению французского правосудия", — сказал он.

В четверг адвокат Керимова Никита Сычев сообщил РИА Новости, что все обвинения, предъявленные во Франции его подзащитному, сняты. Он также отметил, что паспорт и залог Керимову должны вернуть в ближайшее время.

Российский миллиардер с ноября прошлого года находился под следствием во Франции. Ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода была ограничена, в частности ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.