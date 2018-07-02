В Госсовете Крыма отреагировали на подпись к Крымскому мосту в Google Maps

Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму. Архивное фото

Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Владислав Ганжара прокомментировал RT новость о том, что в Google Maps Крымский мост оказался подписан на украинском языке.

По его словам, такие новости "вызывают улыбку на лице".

Ганжара отмечает, что у Украины нет " ни моральных, ни юридических прав" на полуостров и что она не имеет никакого отношения к строительству Крымского моста.

" Крым — это составная часть России, здесь нет ничего, связанного с Украиной ", — подчеркнул он.

Ранее новость прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Появление надписи "Кримський Мiст" на Google Maps он назвал "рецидивом болезни".