В Госсовете Крыма отреагировали на подпись к Крымскому мосту в Google Maps

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Владислав Ганжара прокомментировал RT новость о том, что в Google Maps Крымский мост оказался подписан на украинском языке.
По его словам, такие новости "вызывают улыбку на лице".
Ганжара отмечает, что у Украины нет " ни моральных, ни юридических прав" на полуостров и что она не имеет никакого отношения к строительству Крымского моста.
" Крым — это составная часть России, здесь нет ничего, связанного с Украиной ", — подчеркнул он.
Ранее новость прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Появление надписи "Кримський Мiст" на Google Maps он назвал "рецидивом болезни".