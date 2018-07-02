Герои без плащей: как работают московские спасатели на мотоциклах

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мотогруппа спасателей экстренного реагирования — специальное подразделение Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы. Его сотрудники одновременно и спасатели, и пожарные, и медики. Как эти уникальные люди отрабатывают ликвидацию ДТП и оказание помощи пострадавшим, корреспондент сайта "РИА Недвижимость" узнала на учениях для мотоспасателей.

Быстрее всех

На территории учебно-тренировочного полигона Пожарно-спасательного центра, недалеко от поселения Апаринки, заканчиваются последние приготовления к учениям. Спасатели мотогруппы проверяют медицинскую укладку в кофрах и исправность огнетушителей. Две статистки в шлемах внимательно слушают последние указания от начальника аварийно-спасательного отряда. Сегодня они играют пострадавших в сложном ДТП — столкновение двух автомобилей с наездом на пешеходную зону. И на тренировке, и в реальности первыми на место такой аварии приезжают мотогруппы.

"Мотоподразделение существует более пяти лет. За это время его спасатели выезжали на ДТП более 500 раз. В 2018 году мотогруппы спасли более 50 человек", — отмечает заместитель начальника ГКУ "Пожарно-спасательный центр города Москвы" Виктор Копылов.

Основные достоинства спасательных мотогрупп, по словам Копылов, их маневренность и оперативность. Если служба получает сигнал о ДТП, спасателям требуется всего минута, чтобы отправиться на вызов. Благодаря маневренности и скорости мотоциклов, спасатели передвигаются по столичным улицам быстрее других аварийных экипажей и практически не стоят в пробках. Чтобы водители их пропускали, мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной.

"Сейчас работают две мотогруппы, в каждой — по два человека и мотоцикла. Для оперативности реагирования одна группа дислоцируется в Новой Москве, вторая — в самом центре города, Москве-Сити", — говорит Виктор Копылов.

В ближайшем будущем, добавляет замначальника ПСЦ, штат мотоподразделения будет значительно расширен. Количество мотоциклов увеличится до 22 двух, а значит — мобильные спасатели будут работать во всех городских округах.

Залог слаженной и быстрой работы мотоспасателей — регулярные тренировки. На территории полигона для эффективных учений созданы все условия. Ликвидацию ДТП спасатели отрабатывают на специальном перекрестке ДТП с двумя машинами, одна из них — перевернута.

Тренируются здесь и пожарные отряды центра. Для них установлены макеты жилого здания, моста, тренировочный комплекс с задымленными помещениями и огневой полигон. В специальных памятках для спасателей подробно описаны десятки видов ран, которые может получить пострадавший, и порядок их обработки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Роль пострадавших на тренировке играют статисты, у каждого – своя травма © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Роль пострадавших на тренировке играют статисты, у каждого – своя травма

Пока мотогруппа отъезжает на исходные позиции за несколько сотен метров от перекрестка ДТП, тройка статистов занимает свои места в покореженных автомобилях и на пешеходной зоне. Замначальника центра дает сигнал — время для спасателей пошло.

С — Слаженность

К месту столкновения мотогруппа приезжает по всем правилам — со включенной сиреной и сигнальными огнями. Спасатели быстро расставляют по периметру ярко-рыжие конусы, достают из кофров огнетушители и медицинские укладки и спешат к машинам.

Старший расчета Александр Кузнецов сразу отправляется на "разведку". Его задача — максимально детально осмотреть место происшествия, описать ее по рации кризисному центру и вызвать необходимое количество дополнительных сил. Если среди пострадавших — беременная женщина, ребенок или пожилой человек, спасатель запрашивает вертолет для их транспортировки в медучреждение. В обязательном порядке на подмогу приезжают аварийно-спасательный отряд (или АСО, общее количество по Москве — 7 штук) и скорая помощь.

Пока старший расчета вызывает необходимые экипажи, его коллега Александр Варламов занимается пострадавшими: оценивает их общее состояние и тяжесть полученных травм. Первичная медицинская помощь, которую спасатели оказывают до приезда скорой, может оказаться ключевой и уберечь зажатых в машине пассажиров от тяжелых последствий.

"Мы всегда поддерживаем с пострадавшими визуальный контакт, всегда проверяем их состояние самостоятельно. Находясь в сознании и в состоянии болевого шока, человек не всегда способен осознать травму и сказать о ней", — рассказывает Александр Кузнецов. Если пострадавший в себе, добавляет он, спасатели удерживают его в сознании с помощью разговора.

"Мы всегда комментируем свои действия, объясняем, что и зачем делаем. Человеку в таком состоянии нужно знать, что его не бросят и что помощь близка", — отмечает Кузнецов.

Первому пострадавшему — пешеходу без сознания на тротуаре, — спасатели меряют пульс, проверяют зрачки и накладывают шину на травмированную руку. Обработка заканчивается аккурат к приезду скорой и аварийно-спасательного отряда (АСО). Пока мужчину осторожно перекладывают на носилки, а затем — на каталку, члены АСО уже устремляются к зажатым в машинах девушкам.

Первым делом спасатели стабилизируют оба автомобиля, уделяя большое внимание перевернутому. Как только машины зафиксированы, специалисты приступают к "вскрытию". С помощью специальных гидравлических ножниц они разрезают сначала двери, а затем — крыши автомобилей, превращая их в кабриолеты. Ограничиться чем-то одним нельзя — вытаскивать пострадавших из груды сплющенного металла необходимо со всей осторожностью.

Чтобы обезопасить жертв ДТП, спасатели надевают на девушек шлемы, фиксируют шеи медицинскими воротниками, ранения — перевязывают.

Все острые углы закрывают специальными покрывалами во избежание дополнительных травм. Пока машину "вскрывают", один из спасателей постоянно находится рядом с пострадавшим и оказывает ему и моральную, и физическую поддержку.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Чтобы безопасно вытащить пострадавшего из автомобиля, крышу машины снимают © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Чтобы безопасно вытащить пострадавшего из автомобиля, крышу машины снимают

Третью из трех жертв — с проникающей травмой брюшной полости, — аккуратно укладывают на носилки и транспортируют в машину скорой помощи. За медбригадой захлопывается дверь, и замначальника Пожарно-спасательного центра смотрит на часы. На всю операцию у аварийных подразделений ушло меньше 20 минут.

Максимальный охват

После тренировки спасатели собираются вокруг начальника аварийно-спасательного отряда №3 Дениса Маркелова — обсудить результаты. Подразделения, отмечает начальник, сработали чисто и по правилам.

"Эта ситуация максимально приближена к реальной, хотя мы отрабатывали ее без учета прибытия пожарно-спасательных сил. В реальности эта служба тоже включается, рабочих рук на месте ДТП становится больше. Таким образом повышается и скорость ликвидации аварии", — говорит Маркелов. Спасатели, подчеркивает он, борются за каждую секунду.

Замначальника ПСЦ Виктор Копылов добавляет: большая часть подобных аварий случаются на Моcковской кольцевой автодороге. Специалисты центра регулярно мониторят транспортную ситуацию в столице и анализируют ее, чтобы выявить очаги наивысшей аварийности.

"Со следующего года, после расширения мотоподразделения, мы планируем патрулировать места с высокой частотностью ДТП", — говорит Копылов. Это, добавляет он, поможет спасателям реагировать на происшествия еще быстрее и эффективнее.

Хотя тренировка закончена, мотоспасатели не расслабляются: снова проверяют медицинские укладки, оборудование, перекидываются впечатлениями. Спасение жизней для них — не просто работа, а призвание. А значит и готовность — всегда номер один.