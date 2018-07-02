В Вологде откроют IT центр для детей

ВОЛОГДА, 2 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. IT центр для обучения детей информационным технологиям откроют в Вологде на площадке детско-юношеского центра "Лидер", сообщила РИА Новости начальник департамента образования региона Елена Рябова.

"Проект по созданию сети детских центров IT-творчества "IT-cube" в стране реализуется впервые. В нем принимают участие Вологодская, Астраханская, Ульяновская области, Краснодарский край, Республика Татарстан", — сказала Рябова.

По ее словам, стоимость проекта составит 19,9 миллиона рублей: 9,9 миллиона рублей — средства федерального бюджета, по 3 миллиона рублей дает областной и местный бюджеты, 4 миллиона рублей — средства привлеченных инвесторов.

IT центр будет представлять четыре полноценных образовательных пространства разной направленности: язык программирования Python будет рассчитан на детей от 14 лет, язык программирования Java для обучения детей от 12 лет, системное администрирование" для работы с детьми от 12 лет и "Кибергигиена" для подростков от 13 лет, пояснила начальник департамента образования.

"Создание современной образовательной инфраструктуры на базе детского центра ИТ-творчества "IT-cube" позволит дополнительно охватить не менее 400 детей программами дополнительного образования технической направленности. Не менее 1,5 тысяч детей примут участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах. Образовательный процесс в новом центре будет выстроен на основе проектной деятельности: научных исследований или инженерно-технических разработок", — отметила Рябова.

Она добавила, что все программы краткосрочные — от месяца до четырех, поэтому у детей будет возможность закончить обучение по одному направлению и перейти в другое. Занятия стартуют в новом учебном году с сентября.