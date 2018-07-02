Эксперт: поправки об ответственности пьяных водителей мало что меняют

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Закон об ответственности водителей за употребление алкоголя на основе анализа крови ничего не меняет для автовладельцев, это техническая поправка для исключительных случаев, когда у участника ДТП, попавшего в больницу в бессознательном состоянии, находят в крови алкоголь, заявил РИА Новости координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, которым вводится административная ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Данным законом не изменяется ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха). Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 3 апреля. Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

"На самом деле, это правило не меняет ровным счетом ничего, кроме технических моментов, которые позволяли уходить от ответственности в некоторых исключительных случаях. Для водителей ничего не меняется. Это техническая корректировка, которая ни на что ни влияет. Все как было, так и осталось", — сказал Шкуматов.

Он пояснил, что данный закон был принят для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение в случае обнаружения у них в крови указанного количества алкоголя.

"Исключительная ситуация, когда человек попадает в бессознательном состоянии после ДТП в больницу и вдруг оказывается, что у него в крови обнаружен алкоголь — вот для таких ситуаций", — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее в сопроводительных документах к проекту данного закона, "ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови".