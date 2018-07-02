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Общество

МЧС отчиталось о результатах массовой проверки безопасности в ТЦ

(обновлено: 12:28 02.07.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода. Архивное фотоСотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Массовая проверка торговых центров по всей России, начатая после пожара в "Зимней вишне", продлена до 30 июля, уже выявлено более 270 тысяч нарушений, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре", — указали в пресс-службе.

Всего должно быть проверено порядка 90 тысяч объектов: на данный момент проверены свыше 60 тысяч.

"МЧС выявило свыше 270 тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В ходе проверок этих объектов, включая торговые центры и кинозалы, нарушения были выявлены почти в половине из них. Таковы промежуточные результаты. Проверки завершатся 30 июля. Этот срок определен правительством РФ", — заявили в пресс-службе.

Как выяснилось, выше 2,5 тысяч объектов имеют недочеты в системе противодымной защиты, примерно столько же — в системах автоматического пожаротушения.

Почти на 17 тысячах объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеют отделку из материалов, которые в случае пожара легко воспламеняются.

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
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Среди других нарушений противопожарной безопасности зафиксированы отсутствие первичных средств пожаротушения и низкий уровень подготовки персонала.

"При этом есть и такие объекты, где персонал вообще не обучен мерам пожарной безопасности и, как следствие, не знает порядка действий при пожаре", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в ходе проверок выявлены более одной тысячи объектов, которые были реконструированы из бывших фабрик, складов и тому подобного. Больше половины из них – это торгово-развлекательные центры.

Выявлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 — без разработанных и согласованных с МЧС специальных технических условий.

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве. 28 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены более 17 тысяч должностных и пяти тысяч юридических лиц", — уточнили в пресс-службе.

Госпожнадзором МЧС России в суды направлены материалы на приостановку эксплуатации 618 объектов, в том числе торговых центров.

"Суды приостановили работу 435 зданий, детских игровых зон и кинозалов. Фактически приостановлена работа 292 из них. В настоящий момент уже 142 из закрытых объектов устранили все нарушения и возобновили свою работу. Всего на сегодняшний день устранены более 64 тысяч нарушений", — добавили в МЧС.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах
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