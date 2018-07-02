Светлаков станет судьей обновленного шоу СТС "Слава Богу, ты пришел!"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Популярный актёр, телеведущий и шоумен Сергей Светлаков станет судьёй юмористического шоу канала СТС "Слава Богу, ты пришел!", которое спустя 8 лет вернётся на телеэкраны в обновлённом формате, сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.

Возвращение шоу запланировано на осень. Креативным продюсером импровизированной программы станет друг и коллега Сергея – комедийный актёр, сценарист и стендап-комик Александр Незлобин, вместе с которым они 1 июля приступили к работе на СТС.

"Все эти годы мы думали над перезапуском легендарного шоу, но только с приходом Сергея Светлакова и Александра Незлобина нам удалось найти для этого оптимальный формат. Уверен, что обновлённое шоу станет столь же любимым зрителями, как и его классические выпуски", — заявил генеральный директор "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов.

Первый выпуск "Слава Богу, ты пришел!" вышел в эфир телеканала СТС 24 сентября 2006 года. Кресло судьи в разные годы занимали Александр Цекало, Вадим Галыгин, Андрей Ургант и другие звёзды. В 2008 году шоу, основанное на австралийском формате Thank God You're Here, получило премию "ТЭФИ" в номинации "Развлекательная программа: юмор".

По условиям вечернего шоу, четыре приглашённые звезды участвуют в разных импровизациях и одной общей, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями и что их ждёт в проекте. В кульминационный момент судья нажимает на красную кнопку, тем самым останавливая происходящее на сцене. Именно ему предстоит выбрать того, чья импровизация была интересней.

В разное время участниками программы становились Иван Ургант, Ксения Собчак, Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тина Канделаки, Валдис Пельш, Оскар Кучера, Тигран Кеосаян, Ольга Шелест, Наташа Королёва, Юрий Стоянов, Антон Комолов, Валерий Сюткин, Эвелина Блёданс, Юлия Рутберг.