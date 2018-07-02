Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сервис Google Maps подписал Крымский мост на двух языках. Со стороны Тамани — на русском, а ближе к самому полуострову — на украинском — "Кримський Мiст".

Это не первая ошибка Google Maps, связанная с новой магистралью. Мост появился на изображениях сервиса с двухдневным опозданием.

Также приложение Google до сих пор не прокладывает маршрут от Тамани до Керчи через Крымский мост и предлагает воспользоваться паромной переправой.

Реакция на полуострове

В Крыму уже отреагировали на ошибку Google Maps. Вице-премьер регионального правительства Дмитрий Полонский назвал произошедшее рецидивом болезни.

"Это как с эпидемиями различных заболеваний – когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново" — сказал он РИА Новости.

У компании недостаточно грамотных переводчиков, способных правильно указать географическое название объекта на разных языках, выразил сожаление Полонский.

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR — ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) 1 июля 2018 г.

​Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением.

Первым по новой магистрали проехал 15 мая Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч, остановки на мосту запрещены.

Статус полуострова

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, за это высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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