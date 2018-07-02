В Крыму отреагировали на ошибку Google Maps в подписи к мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал рецидивом болезни обозначение Крымского моста на картах компании Google на украинском языке.

На карте в сервисе Google Maps видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к полуострову появляется надпись "Кримський Мiст".

"Это как с эпидемиями различных заболеваний – когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google – периодические рецидивы болезни", — сказал РИА Новости Полонский.

Вице-премьер Крыма выразил сожаление, что у компании недостаточно грамотных переводчиков и специалистов, способных правильно указать географическое название объекта на разных языках. "По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой "вирусной инфекции" или нет", — добавил Полонский.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта было запущено с опережением графика 16 мая.

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