Пассажиры МЦК смогут приобрести напитки в автоматах на станциях

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пассажиры Московского центрального кольца смогут приобрести в установленных на станциях автоматах с прохладительными напитками минеральную воду, газировку, квас и морс, также на МЦК установили кофейные автоматы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили 22 вендинговых автомата с прохладительными напитками… В автоматах можно купить минеральную воду, сладкую газировку, квас и морс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматы появились в том числе и на тех станциях, где можно сделать пересадку на метро, например на Автозаводской, Дубровке, Владыкине. Помимо напитков, в них будут продаваться шоколад, жевательная резинка, печенье, пирожные и сэндвичи.

"Работы по установке вендинговых автоматов на станциях МЦК уже завершены. Общая площадь всех разыгранных на аукционе торговых точек составила 46 квадратных метров", — приводятся на сайте слова пресс-службы АО "МКЖД".

Как добавили в пресс-службе, на 19 станциях МЦК начали работать 20 автоматов по продаже зернового кофе разных сортов. В них пассажиры смогут приобрести американо, капучино, латте, горячий шоколад и холодный кофейный напиток.

Всего этим летом на станциях МЦК разместили 42 вендинговых автомата.