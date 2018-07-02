Врио главы Якутии недоволен работой глав районов после паводка

ЯКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев заявил, что недоволен уровнем работы глав районов по устранению последствий паводка в пострадавших населенных пунктах. Об этом он сообщил на конференции по вопросам хода аварийно-восстановительных работ в Якутии.

"Уровень работы на местах меня абсолютно не устраивает. МЧС сообщает, что во многих населенных пунктах главы самоустранились. Жители до сих пор не знают, каким образом они должны получить средства материальной помощи. И даже главы, по словам руководства МЧС, не могут ответить на простые вопросы", — заявил врио главы региона Айсен Николаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно быстро решить вопросы помощи пострадавшим в регионах от весеннего паводка.

Всего в республике от паводка пострадали 5101 человек из 46 населенных пунктов 14 районов. Предварительная сумма ущерба составила 1 миллиард 348 тысяч рублей.