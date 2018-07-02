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Общество

"Возникали мысли о самоубийстве". Как ставки доводят игроманов до ручки

(обновлено: 08:18 02.07.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкИгрок делает ставкиИгрок делает ставки
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Игорь Кармазин. Сделал ставку, получил деньги, но не мог остановиться до полного разорения — так зависимые от азартных игр обычно описывают свое знакомство с миром букмекерских контор и онлайн-казино. Для многих игра на деньги остается приятным увлечением. Но некоторые настолько втягиваются, что теряют квартиры, семьи, работу. По их признаниям, избавиться от этого пристрастия сложнее, чем бросить пить и курить. Эксперты же говорят, что в России сейчас новая волна игромании.

"Уволили дважды"

Александр из Ульяновска не курит, не употребляет алкоголь и никогда не пробовал наркотики. Однако сам себя 32-летний молодой человек называет деградантом. "У меня все было. Денег хватало на путешествия за границу, ездил на BMW. Но я всегда с завистью смотрел на действительно богатых людей, бизнесменов. Пять лет назад решил попробовать сыграть на бирже, потом переключился на покер и букмекерские конторы. Помню, в первый раз на играх НБА (американская Национальная баскетбольная ассоциация. — Прим. ред.) сделал с трех тысяч сразу 100 тысяч рублей! Меня это вдохновило, стал играть часто", — рассказывает он РИА Новости.

По его словам, новая страсть быстро вышла из-под контроля: "Я играл и дома, и на работе. Проигрывал больше, чем выигрывал, поэтому занимал у коллег и потом не мог отдать. Руководству это надоело, меня уволили. Точно так же затем уволили со второй работы".

Какое-то время он жил на деньги, которые брал в долг у друзей и банков. "Родители дали два миллиона рублей на покупку квартиры. Я их проиграл полностью! Долго врал отцу и матери, что делаю ремонт, хотя сам рассчитывал отыграться. Вообще, стал много врать. Где-то среди всего этого развелся с женой. Было стыдно смотреть знакомым в глаза, отошел от всех", — вспоминает Александр.

Игроки. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В какой-то момент игроману показалось, что он придумал систему, по которой может победить букмекерские конторы. "Я снял дешевую квартиру. Сказал отцу и матери, что устроился моряком на торговое судно и ушел в плавание, а сам безвылазно сидел перед компьютером и играл. Итог: проигрался полностью. Тайно съездил домой. Когда родители были на работе, украл 30 тысяч рублей из тайника. Хотел в этот же день прокрутить и положить обратно, но и их проиграл", — признается собеседник.

Александр говорит, что прекратить играть не мог, хотя сам к себе чувствовал отвращение. "Возникали мысли о самоубийстве… В итоге я выбрал другой путь: нашел новую работу, на которой занят с утра до ночи, деньги перечисляются на карточку моей мамы, она мне выдает небольшие суммы. Обратился к врачам, стал молиться. Несколько раз были серьезные срывы, когда я опять проигрывал деньги. Сейчас держусь уже три недели", — делится он своей историей.

Лудоманы, фофаны и попаны

Эксперты говорят, что в России наблюдается новая волна популярности азартных игр. После запрета игровых автоматов в 2009 году на несколько лет установилось затишье, но сейчас проблема вновь обострилась. В соцсетях действует множество сообществ, посвященных ставкам. На YouTube популярен формат стримов, когда известные по данной тематике блогеры в прямом эфире транслируют свою игру в казино. В эфир часто попадают именно моменты выигрышей, что дает повод обвинять этих людей в сговоре с казино.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИгроки на тотализаторе делают ставки перед началом Скачек на приз президента России &mdash; 2018 на Центральном московском ипподроме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игроки на тотализаторе делают ставки перед началом Скачек на приз президента России — 2018 на Центральном московском ипподроме

У любителей азартных игр сложился специфический сленг. Патологическое влечение к ставкам называют лудоманией (от латинского ludus — игра). Попаны — те, кто играет без какой-либо стратегии. Считается, что сначала все действуют именно так, но потом придерживаются какой-то определенной системы. Фофаны (от английского for fun — для удовольствия) делают ставки время от времени, не для заработка, а для развлечения. Глоры — те, кто всегда выступает на стороне фаворитов спортивных состязаний.

Многие начинают играть из любопытства, за компанию, для ухода от проблем. Хочется "отключить мозг" от ежедневных забот, испытать необычные эмоции, освободиться от одиночества, скуки и однообразия. Врач-психотерапевт Алексей Магалиф отмечает, что втягивание в игру происходит быстро, порой за считаные недели: "Стоит однажды выиграть, и кажется, что удача будет сопутствовать постоянно. Проигрыш же бьет по самолюбию, рождает чувство вины, досады, злости. Во что бы то ни стало хочется добиться желаемого результата, и это разжигает азарт".

Мужчина несет пачки денег в Хараре, Зимбабве. 5 марта 2008
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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Для понимания психологии лудоманов важно такое явление, как "игровой транс". В него азартные люди впадают, когда делают все большие и большие ставки, тем самым повышая собственный интерес к игре. Транс — измененное состояние сознания, при котором происходит полное отключение от реального мира, теряется счет времени и деньгам.

Часто рассказывают истории о том, как человек выиграл крупную сумму денег, но продолжал делать ставки до полного проигрыша. Такое поведение как раз объясняется игровым трансом. Это состояние сопровождается выбросом гигантского количества нейрогормонов, лудоман испытывает сильнейшие эмоции и остановиться может только тогда, когда кончаются все средства. Очень похоже на наркотическую зависимость: человек становится зависимым от этих эмоций, теряет интерес к реальной жизни и рано или поздно приходит к разорению.

Знакомые покончили с собой

Альберт Иванов из Казани говорит, что спусковым крючком для него послужил развод с женой. "Я был бухгалтером в одной крупной компании, зарабатывал хорошие деньги. Но три года назад жена потребовала развода, и суд отдал ей машину, наше общее имущество. Мне она осталась должна только 240 тысяч рублей и до сих пор эти деньги не выплатила. Я хотел все вернуть и стал делать ставки, так как всегда хорошо разбирался в спорте. На первых порах выигрывал и останавливался, но потом азарт застил глаза. В общем, сейчас я проклинаю свою первую ставку", — признается он.

Всего он проиграл более двух миллионов рублей. Для возвращения долгов отнес в ломбард ювелирные украшения матери. "Я всегда иду в букмекерскую контору с целью сделать из 30 тысяч 50 тысяч рублей чистыми. Часто получается, так как я действую осмысленно. Но потом азарт берет верх, начинаю делать хаотичные ставки на аутсайдеров. Десять тысяч — мимо, еще десять тысяч — снова мимо. Ставишь всю сумму — тоже мимо!" — объясняет житель Казани.

Зал для игры в рулетку. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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И добавляет, что максимальный период воздержания от игры у него — около недели. "Думал обратиться в специальную клинику для лечения зависимостей, но в Казани это стоит 120 тысяч рублей за четыре месяца. Для меня это дорого. У меня есть два знакомых, которые из-за ставок покончили с собой. Оба набрали долгов, а семьям ничего не говорили. Сознаваться не хотели и совершили самоубийство", — подытоживает Альберт.

Александр Васильков для избавления от игровой зависимости переехал из украинского города Николаева в Москву. "Мой долг сейчас — 150 тысяч рублей. По лудоманским меркам это мизер, я знаю людей, которые должны по пять миллионов. Но у меня и зарплата 15 тысяч рублей. В Москве спасает то, что ни один банк, ни одна микрофинансовая организация денег мне не дает. Кроме того, я заблокировал сайты букмекерских контор, попросил чужих людей поменять мне там пароли. Хотя все равно неделю назад я сорвался и проиграл семь тысяч", — рассказывает он.

Ему 31 год. По его словам, бросить пить и курить легче, чем избавиться от лудомании. "Я курил травку, были страшные запои, много курил сигарет, но я все это бросил и не тянет. Здесь же периодически возникает мысль: "Поставлю всего 200-500 рублей". А только ты поставил, мозг начинает отключаться. Сам не замечаешь, как погружаешься в игру. Ты даже не соображаешь, что значат цифры на балансе. Главное, чтобы ставка выигрывала", — описывает свое состояние Васильков.

Новичкам везет, но не всегда

Эксперты выделяют несколько стадий игровой зависимости. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов поясняет, что сначала человеку просто интересно, потом он свою вовлеченность в процесс перестает контролировать — не замечает, сколько прошло времени, потрачено денег. На последней стадии человек просто не может существовать длительное время без игр, у него начинается ломка, как у наркомана.

Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала. Архивное фото
© Sputnik / Алекандр Имедиашвили
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Специалисты также считают, что принцип пристрастий к компьютерным видеоиграм и азартным играм одинаков. Зависимые люди обычно долго не признают проблему. Их близкие действуют двумя способами: либо дают денег, чтобы разобраться с долгами, либо берут клятвенное обещание больше не играть. Силы воли не хватает, и после некоторого воздержания все повторяется по кругу.

При этом установлено, что зависимость чаще формируется у тех людей, которым "повезло" выиграть в первый раз. "Из-за этого возникла легенда, что новичкам везет. Просто лудоманами становятся те, кто что-то получил в самом начале. У проигравших нет усиления в мозгу тех поведенческих цепочек, которые приводят к "успеху", — объясняет профессор НИИ психиатрии имени В. П. Сербского Виктор Ханыков.

Профессор подчеркивает, что преодолеть зависимость можно только со специалистом-психиатром. По его словам, риск закрепления зависимости снижает богатая на события, насыщенная жизнь. "Чем больше у человека альтернативных занятий, дающих ощущение полноты жизни, тем меньше шансов зависнуть перед компьютером. К сожалению, у многих людей жизнь довольно пресная", — резюмирует Ханыков.

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Общество
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O8122410
Букмекерские конторы, всегда существуют люди, которые искусственно завышают и снижают вероятность, ожидаемого результата в зависимости от договорённостей (игроки как правило об этом не информированы, уникальная система + коррумпированность договорные сделки с целью наживы), бизнес частный и принадлежит мафиозным группировкам различных тематик, Казино, всегда напичкано электронными системами слежения за игроками, дополнительное оборудование для подтасовки результатов в пользу владельцев заведений, Электронные аппараты любые, подвержены программированию с запланированными долями вероятностями благоприятного результата, полностью контролируемые.

Технология обмана совершенствовалась на протяжение многих десятилетний, если не столетий, в современных игровых (азартных) системах, шансы выигрыша, минимизированы, даже если игрок, изучил все разделы высшей математики, и способен делить и перемножать многозначные числа в уме, без дополнительного оборудования.
09:00
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