Москва празднует победу сборной России по футболу в матче с Испанией

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жители и гости столицы, болевшие за сборную России по футболу в матче с командой Испании, вышли на улицы, чтобы порадоваться победе родной команды.

В воскресенье футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Болельщики, которые наблюдали за долгой и упорной игрой в барах, ресторанах, кафе и на улицах ликуют и скандируют "Россия!".

Вокруг проезжающие автомобили сигналят ликующим. В центре города атмосфера праздника, раздаются крики, громко играет музыка, люди улыбаются друг другу.

Тяжело доставшаяся российской сборной победа вызвала восторг у всех без исключения.