В России появились новые дорожные знаки

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения: согласно поправкам, в России вводятся новые дорожные знаки.

О нововведениях было известно еще с июля 2017 года, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление правительства. Вводится ряд новых знаков, обозначающих ограничения на въезд для транспортных средств с грязным выхлопом.

Например, цифра "4" на знаке 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" означает, что на указанную территорию не смогут проехать автомобили класса "Евро" со значениями от нуля до трех. При этом ограничения не распространяются на транспорт полиции, вооруженных сил, пожарной и аварийно-спасательной служб, машины скорой помощи.

Также появится информационная табличка "Экологический класс транспортного средства", которую будут устанавливать в комбинации с другими дорожными знаками.

Контроль за соблюдением знаков будут осуществлять инспекторы и дорожные камеры. Номера машин будут сверять по базе данных МВД, в которой есть данные об экологическом классе транспортных средств.