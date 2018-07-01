Полицейских, отразивших атаку на храм в Грозном, представят к госнаградам

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. 19 мая 2018

САРАТОВ, 1 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четверо полицейских из Саратовской области, отразивших атаку боевиков на храм в Грозном, будут представлены к государственным наградам, в том числе двое посмертно будут награждены Орденами мужества, сообщил РИА Новости в воскресенье начальник областного главка МВД Николай Трифонов.

Четверо боевиков 19 мая проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. При нападении были убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, и один из прихожан, еще двое сотрудников полиции ранены. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. МВД уточнило, что погибли находившиеся в командировке старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, а ранения получили старший сержант Владимир Дементьев и сержант Николай Горбунов.

"Нами подготовлены представления в МВД России о награждении Рахметова и Горскова посмертно Орденами мужества. Сотрудники, которые принимали участие в боестолкновениях (Дементьев и Горбунов – ред.), представлены к медалям "За отвагу", — сказал собеседник агентства.