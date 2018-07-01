МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Автобусы для перевозки детей в России с 1 июля должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цветов для минимизации риска ДТП.

В конце декабря 2017 года на сайте кабмина было опубликовано постановление правительства РФ. Согласно тексту документа, в России с 1 июля вступают в силу требования о включении при движении автобуса, предназначенного для организованной перевозки групп детей, проблескового маячка жёлтого или оранжевого цветов. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории "D". Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке групп детей.

В январе 2017 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на проблему недобросовестных детских перевозчиков и предложила создать их реестр, а также открыть единый диспетчерский центр по мониторингу и фиксации данных, поступающих от электронных систем автобусов, и оборудовать автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками.

По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло почти 9 тысяч ДТП (на 1% больше показателя 2016 года), в которых пострадали пассажиры до 16 лет. В этих ДТП погибли 450 человек, свыше 10 тысяч были ранены. В 2016 году в подобных авариях погиб 441 человек, ранения получили чуть меньше 10 тысяч человек.