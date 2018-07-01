Операторы и интернет-сервисы начинают хранить данные по "пакету Яровой"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Требования "пакета Яровой" к российским операторам связи и интернет-компаниям по хранению данных о содержании разговоров и переписки пользователей вступили в силу.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой") был подписан президентом РФ в июле 2016 года. Он, в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако затем было решено смягчить ее для операторов связи. Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой". Согласно этому документу, операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. С 1 октября операторы обязаны будут хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

Для интернет-сервисов послаблений не сделано. Компании начнут хранить на территории РФ электронные сообщения в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений.

Затраты

При принятии "пакета Яровой" операторы оценивали затраты на его реализацию в несколько триллионов рублей, предупреждая о росте тарифов. После принятия постановления правительства РФ о сроках хранения операторы снизили прогноз затрат до десятков миллиардов рублей.

Так, МТС в течение 5 лет планирует направить на эти цели порядка 60 миллиардов рублей, "Мегафон" — 40 миллиардов рублей (7-8 миллиардов рублей в 2018 году), "Вымпелком" (бренд "Билайн") — 45 миллиардов рублей (6 миллиардов в 2018 году). Tele2 предварительно оценивает свои затраты на реализацию требований "пакета Яровой" в десятки миллиардов рублей на ближайшие два-три года.

"Ростелеком" при отсутствии требований к оборудованию для хранения пока не готов давать оценку затрат на пять лет. При этом в 2018 году компании может не потребоваться дополнительных инвестиций, поскольку оператор обладает большим количеством собственных хранилищ данных, говорил глава компании Михаил Осеевский.

Интернет-компании свою оценку затрат не приводили. "Требования о длительном хранении огромного массива информации потребуют от интернет-сервисов огромных затрат (на строительство или аренду дата-центров, иной инфраструктуры и т.п.). Такие расходы могут явиться непосильными как для небольших интернет-проектов, так и для крупных ресурсов, через которые проходит огромное количество информации", — считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Он также отметил, что власти РФ не разъясняют, каким образом интернет-сервисы должны разрешать коллизии, связанные с хранением сообщений, содержащих персональные данные, сведения, составляющие тайну, объекты авторского права и многое другое. "Не определены и требования к защите подобных массивов информации, ответственность за ее утечки", — сказал Казарян РИА Новости.

Оборудование для хранения

Согласно постановлению правительства РФ, оператор может хранить данные как в собственном хранилище, так и в принадлежащем другому оператору, но по согласованию с ФСБ.

Требования к "средствам накопления информации", устанавливаемые Минкомсвязью и ФСБ, еще не опубликованы.

"Перечень производителей оборудования в целом сформирован. Поставщики оборудования будут определяться в рамках конкурсных процедур. Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Вымпелкома".

Остальные операторы "большой четверки" также приступили к закупке оборудования, несмотря на отсутствие требований.