Ин плацкарт ту Саранск. Как русская провинция иностранцев встречала

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. Добраться в плацкартном вагоне до Нижнего, а не Великого Новгорода, объясниться с таксистом и найти русских друзей — тысячи иностранных болельщиков, приехавшие на чемпионат мира по футболу, следуют по пятам за своими сборными. У них много вопросов — на помощь приходят проводники, полицейские, волонтеры и просто местные жители. Несмотря на языковой барьер, они охотно знакомятся с гостями, делают фото на память, обмениваются номерами и даже приглашают домой: в ход идут школьные знания английского, жесты и переводчики на смартфонах. Корреспондент РИА Новости отправился в регионы и посмотрел, как города-организаторы встречают иностранцев.

Ярославский вокзал, поезд Москва — Нижний Новгород, пять минут до отправления. Привычные для плацкартного вагона фразы "чур, моя полка нижняя" и "когда уже дадут белье" прерывает испанская речь: "Эсте трен а Нижни?" Проводница проверяет билеты у темнокожего мужчины и его супруги с грудным ребенком на руках, утвердительно кивает и показывает их места.

Вскоре состав трогается. "Объясните, пожалуйста, зачем строить три вокзала в одном месте? Мы приехали за два часа и до последнего сидели не там, где нужно. Хорошо, нашелся человек, который подсказал, что нам в соседнее здание", — сетует Рубен Бацуэль из Панамы. Заметив, что из соседей по купе английского никто не понимает, он немного смущается и принимается переодевать ребенка.

© РИА Новости / Александр Чернышев Пассажиры знакомятся с Рубеном, Валерией и их дочерью Анжелой © РИА Новости / Александр Чернышев Пассажиры знакомятся с Рубеном, Валерией и их дочерью Анжелой

Через полчаса проводница Татьяна подходит к панамской семье с проверкой. Рубен показывает на билет, где нарисован значок горячего блюда, а потом на часы — по всей видимости, он уверен, что питание включено в стоимость и пора накрывать на стол. Пришлось объяснять неопытным пассажирам, что еда только в вагоне-ресторане.

Посовещавшись, панамцы двинулись на разведку. Выбрать обед оказалось не самой простой задачей: терминал, как назло, завис, а у Рубена наличными только доллары. За соседним столом гость из Панамы видит мексиканцев, которым удалось сделать заказ, — папа с сыном пьют пиво с чипсами. Выясняется, что старший в семействе неплохо владеет русским: он сразу же помогает Рубену договориться о курсе и купить еду.

"В девяностых я учился в МГУ на факультете химии шесть лет, в Москве родился мой старший сын. На моих глазах Советский Союз превращался в Россию: помню, сидел в кафе, а по телевизору показывали трагедию, произошедшую с принцессой Дианой. "Новость — не гибель принцессы, а то, что ты смотришь сюжет об этом по телевизору в Москве. Раньше мы не знали, что творится за границей", — объясняли мои сокурсники. После учебы я вернулся в Мексику", — вспоминает в беседе с корреспондентом РИА Новости события двадцатилетней давности Бальтазар Гутьеррес.

© Александр Чернышев Бальтазар и его сын Альберто в вагоне-ресторане © Александр Чернышев Бальтазар и его сын Альберто в вагоне-ресторане

Его старший сын видел сотни фотографий из России, слышал от отца много рассказов, но до чемпионата был здесь только в младенчестве и совсем ничего не помнит. "Для меня эта страна всю жизнь была призраком. Даже мое прозвище среди друзей — Руссо, то есть русский, потому что я очень светленький для мексиканца, к тому же родился в России. Наконец мы добрались сюда, и я увидел своими глазами то, о чем все время рассказывал отец. У вас действительно огромная страна: есть что посмотреть и кроме футбола. Только объясните: неужели нормально ходить в общественном транспорте без майки? У нас за такое могли бы арестовать. Хотя, конечно, в Мексике все места в поездах только сидячие, нет "кроватей", как у вас. Я понимаю — неделю, пока едешь до Сибири, не просидишь", — делится впечатлениями Альберто Гутьеррес.

В вагон-ресторан заходит младший сын Бальтазара Омар. Он едва не плачет: прямо сейчас сборная Мексики играет против Южной Кореи, а парень даже счета не знает. "Почему у вас в метро есть интернет, а в поезде нет? Ехать ведь дольше!" — сетует мексиканец.

Кажется, одиннадцатилетний Иван, сидящий неподалеку с мамой, понимает, о чем грустит иностранец. "Будет стоп ин Владимир, включу транслейшн, — тычет он в телефон. — Кам, кам, май френд. Гуд, гуд". И вот Ваня уже ведет Омара в свой вагон.

Там он показывает новому приятелю журнал обо всех сборных чемпионата с наклейками футболистов. Теперь можно обойтись и без иностранного языка. "Рональдо или Неймар?" — "Неймар!" — "Неймар или Месси?" — "Месси!" — парни выбирают любимчика. Проходят по каждой команде и спорят о лучшем игроке. Но тут появляется интернет: Ваня включает на смартфоне футбол, и слова больше не нужны — подростки ушли в игру с головой.

"Нашествие миньонов"

На следующий день, отдохнув с дороги, толпы иностранных и русских болельщиков идут на стадион "Нижний Новгород", расположенный на "Стрелке" — месте слияния Оки и Волги. Здесь состоится матч Англия — Панама. К чемпионату сюда проложили станцию метро и пустили бесплатный транспорт, так что добраться несложно. "Стэдион?" — спрашивают на остановках иностранцы. — "Йес, йес, вэлкам".

За несколько часов до матча обычно безлюдную днем "Стрелку" не узнать. "Па-на-ма!" — доносится из толпы слева. "Дай пятеру волонтеру", — указывает путь болельщикам девушка в синей форме.

Хотя панамцев в Нижний Новгород приехало в разы больше, у стадиона гуляет и немало англичан. Дэвид и Шон наверняка уже давно не пользовались такой популярностью у девушек. Однако стоило лондонским дедушкам раскрасить лица и прихватить с собой фанатскую атрибутику, как на каждом углу с ними просят сфотографироваться и не дают прохода: "Пикчер, фото, плиз".

© Александр Чернышев Дэвид и Шон фотографируются с очередной болельщицей © Александр Чернышев Дэвид и Шон фотографируются с очередной болельщицей

Многие английские болельщики приехали вместе с русскими переводчиками или друзьями. "Я из Нижнего Новгорода, но уже десять лет живу в Великобритании. Когда услышал, что в Россию отправится на двадцать тысяч меньше англичан, чем на прошлый чемпионат, сто раз объяснил однокурсникам: бояться нечего, все будет отлично. В итоге только один из них согласился поехать со мной, ну уж я позабочусь, чтобы остальные ему позавидовали!" — рассказывает нам Денис Лисиченко.

Пока мы общаемся с Денисом, его друг Дэниэл вовсю знакомится с нижегородскими красавицами. "Нравится все — город, футбол, атмосфера. Друзья Дениса, хоть и плохо говорят по-английски, очень дружелюбны. Правда, есть подозрение, что Денис переводит мне только хорошее", — шутит англичанин.

У него сегодня есть повод для гордости — сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1. Долго искать место, где отметить победу, не пришлось: бары и кафе на главной улице города включили музыку погромче, и она тут же превратилась в одну большую дискотеку.

Денис Лисиченко (справа) и Дэниэл Бадело (слева) в Нижнем Новгороде Денис Лисиченко (справа) и Дэниэл Бадело (слева) в Нижнем Новгороде

Казалось бы, праздновать должны англичане, но повсюду гораздо больше красного цвета панамской формы. Как выяснилось, для позитивных латиноамериканцев матч с таким счетом — вовсе не поражение. "Гол — уже победа, ведь сборная Панамы дебютировала на этом чемпионате. Мы следовали за нашими футболистами по пятам в Сочи, Нижнем Новгороде и обязательно поедем поддержать их в Саранск. Панамцы ничуть не разочарованы, это только начало. Больше всего нас удивила поддержка русских — сегодня они болели за Панаму чуть ли не громче нас. Люди здесь душевнее, чем в Москве, хоть и не все владеют иностранными языками: все покажут и расскажут, никто никуда не торопится", — говорит РИА Новости Эльвиа Мислов.

Сами нижегородцы только рады помочь, они уверены: чемпионат пошел городу на пользу. "Обновили инфраструктуру, построили стадион, привели в порядок улицы. К тому же увидеть своими глазами людей из-за границы и пообщаться с ними полезно — по телевизору слышишь разное, а один на один становится понятно: такие же ребята, как мы, хотят мира, болеют за своих. Больше всего к нам приехало шведов — тысяч пятнадцать, наверное, вывалилось на улицы после матча с Кореей. Все в желтой форме, прямо какое-то нашествие миньонов", — описывает картину нижегородец Никита Захаров.

"То ли Японск, то ли Иранск"

Впрочем, для Нижнего Новгорода, города-миллионника, иностранцы — дело более-менее привычное. Ведь сюда и так приезжают студенты по обмену, представители бизнеса и туристы из разных стран. Другое дело — Саранск, столица Мордовии с населением триста тысяч человек. Многие считают его самым неожиданным городом-организатором.

"У нас такого никогда не было и уже, наверное, не будет. Я в своей жизни иностранцев никогда и не видела, а тут тысячи болельщиков приехали. Каждый матч выходим на несколько часов с соседкой на улицу, что недалеко от стадиона, посмотреть, кто к нам пожаловал", — докладывает обстановку пенсионерка Татьяна Викторовна.

Особенно на руку такое оживление таксистам — хотя на время чемпионата весь городской транспорт бесплатный, гости возвращаются домой поздно и редко готовы разбираться, на каком автобусе лучше доехать. Многие водители встречают болельщиков уже на вокзале и тут же сдают им комнаты.

"Так многие делают. Я тоже предложил одному колумбийцу остановиться у меня. Объяснил ему через переводчик на телефоне, что сам посплю на кухне, а его положу в своей комнате. Вроде договорились. Однако когда приехали, что-то ему не понравилось, пришлось везти до отеля", — пожимает плечами саранский таксист Максим Сафонов.

Хорошо зарабатывают в чемпионат не только водители. В кафе цены подняли в несколько раз, а в Пушкинском парке и на площадях торгуют сувенирами ручной работы. "Лучше всего берут матрешки", — в один голос утверждают продавцы. Но есть здесь и особенные вещицы. К примеру, нарды, изготовленные заключенными одной из мордовских колоний. Поначалу иранцы, которым приглянулся товар, не поверили своим ушам — работа и впрямь профессиональная. Однако потом нашли в этом логику. "Труд исправляет людей, к тому же это отличный способ заработать и скоротать долгие дни в тюрьме", — философствует Санаатиян Мохаммадмехди и просит упаковать ему нарды с профилем Ленина.

Довольна и молодежь, участвовавшая в строительстве стадиона. "Не зря старались, всем гостям нравится, и нам приятно, что такой праздник в городе. У нас теперь то ли Японск, то ли Иранск. А больше всего было колумбийцев — классные ребята, весь мусор убрали за собой. Это по-нашему: ведь у нас один из самых чистых городов России. Посмотрим, как сегодня иранцы с португальцами себя покажут. Вроде ничего ребята, один с нами в сауну вечером согласился пойти: его Рустам зовут, почти как меня. "Ай эм Руслан, хи из Витя" — так и разговорились", — не скрывает радости электромонтажник Руслан Урдяков.

В тот день Иран сыграл с Португалией вничью — и сборная исламской республики покинула чемпионат.

Поезд Саранск — Москва, на перроне — мексиканцы, иранцы, португальцы. "Отправление через пять минут, просим пассажиров занять свои места", — раздается из динамика. И теперь кажется, что в российских поездах иностранцы были всегда. Иранцы негромко включили на переносной колонке национальную музыку и сидя пытались пританцовывать, мексиканцы заваривали лапшу, пили чай из фирменных стаканов и говорили проводнице "спасибо" почти без акцента, а португальские болельщики, глядя на типично русские пейзажи за окном, обсуждали, почему в последней игре в группе Криштиану Роналду не забил гол.