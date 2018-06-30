В Пермском крае уволили сотрудника "Водоканала" из-за "платы за дождь"

УФА, 30 июн — РИА Новости. Руководство "Водоканала" пермского Кунгура уволило сотрудника, который распространил неверную информацию о том, что коммунальщики берут с городских жителей плату за стоки дождевой воды, сообщил РИА Новости советник заместителя председателя правительства Пермского края Андрей Красников.

Накануне начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал" города Кунгур сообщила, что новая строчка "ОДН за сточные воды", которая появилась в квитанциях по оплате услуг ЖКХ в мае, — не что иное, как "дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы". Всем обслуживающим организациям и ТСЖ города выставили счета с дополнительной услугой стоимостью семь рублей в месяц для каждого потребителя.

После этого Инспекция государственного жилищного надзора и Региональная служба по тарифам Пермского края начали проверку, действительно ли "Водоканал" взимает с потребителей плату за дождевую воду.

"Сотрудник, распространивший эту информацию, был некомпетентен, и сегодня он уволен. Кроме того, 3 июля представители "Водоканала" и администрации города проведут с жителями собрание, в котором разъяснят все пункты квитанции за коммунальные услуги, чтобы больше не было такого нелепого скандала", — сказал РИА Новости Красников.

В Пермском крае плата за общедомовые нужды по водоотведению производится на основании приказа региональной службы по тарифам. Документ вступил в силу с 12 февраля. Он утверждает расчет объема сточных вод, попадающих в канализационную систему. Плата за услугу взимается с жителей в течение года.