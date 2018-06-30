Свыше 280 бригад "Мосводостока" готовы устранять последствия грозы в Москве

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 280 бригад "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы, чтобы справляться с последствиями сильных дождей и грозы, ожидаемых в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"В преддверии обильных осадков ГУП "Мосводосток" привлек к работе более 280 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников и 371 единица техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды", — говорится в сообщении.

При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады, напомнили в учреждении.